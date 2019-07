Aktion zu Kölner Lichtern: RTL zeigt wieder Präsenz in Köln

© RTL

Bei der Mediengruppe RTL Deutschland hat sich in den letzten Monaten nicht nur personell viel verändert, sondern auch im Außenauftritt: In Köln zeigt man wieder mehr Präsenz wie etwa bei der CSD-Parade oder nun einer PR-Aktion bei den "Kölner Lichtern"



Die Mediengruppe RTL Deutschland zeigt unter neuer Führung Präsenz am Standort, wie zuvor lange nicht. Und man öffnet sich, auch für die eigenen Mitarbeiter: So wurden in diesem Jahr für die "Kölner Lichter" erstmals in einem internen Gewinnspiel unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begehrte Plätze auf einer Terrasse der Firmenzentrale in Köln-Deutz verlost, von der aus Feuerwerk aus erster Reihe zu sehen war. Und auch der mit Projektion bespielte Messeturm, der seit dem Einzug der Mediengruppe RTL Deutschland in Deutz ungenutzt blieb, soll nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de künftig reaktiviert werden. In welcher Form und Funktion? Da lotet man bei der Mediengruppe gerade die Möglichkeiten aus.

In diesem Jahr jedenfalls nutzte RTL ihn schonmal als eine Art Werbe-Säule - über die dort stets angebrachten Senderlogos hinaus. Nach Abschluss des Feuerwerks, das wieder Hunderttausende ans Kölner Rheinufer lockte, bespielte man den weithin sichtbaren Turm mit verschiedenen, auf den Anlass zugeschnittenen Sprüchen. "Für Euch sind wir immer on fire" war da bespielsweise zu lesen, oder "Bunt und laut? Kommt uns bekannt vor!"

Jörg Graf, der im Februar die Geschäftsführung des Senders RTL übernommen hat, sagt: "Bei einem großen Spektakel an unserem Kölner Standort darf RTL nicht fehlen. Wir sorgen eben nicht nur programmlich immer wieder für Überraschungen und starten die eine oder andere Rakete. Mit dieser Aktion wollten wir die Zuschauer der Kölner Lichter verabschieden. Dass wir gemeinsam mit allen Gästen in Deutz gefeiert haben, spiegelt die Aufbruchsstimmung in der Mediengruppe wider. Wir sind hochmotiviert, haben Spaß an unserer Arbeit und lassen es gerne auch mal krachen."

Die Aktion fügt sich ein in einen insgesamt neuen Auftritt der Sendergruppe in neuer Tonalität - sowohl in die Branche hinein wie kürzlich bei den Screenforce Days als auch vor Ort in der Heimatstadt Köln oder gegenüber den eigenen Mitarbeitern. In der vergangenen Woche etwa war die Mediengruppe RTL Deutschland bereits erstmals seit Jahren wieder mit einem eigenen Wagen bei der CSD-Parade dabei, das Sommerfest hübschte man zum Mitarbeiter-Event "Meet & Beat" auf und begleitete es mit eigenem Instagram-Account.

