RTL II zeigt kommende Woche Wollny-Hochzeit

Außerhalb der eigentlichen Staffel hat RTL II bereits vor einiger Zeit ein Special der Dokusoap "Die Wollnys" angekündigt, machte um den Inhalt aber ein großes Geheimnis. Nun ist klar: Zu sehen sein wird eine Hochzeit.



14.07.2019 - 12:05 Uhr von Uwe Mantel 14.07.2019 - 12:05 Uhr

Mit Hochzeiten im Programm hat RTL II gute Erfahrungen gemacht - man denke nur an die Katzenberger-Trauung, die RTL II an einem Samstagabend plötzlich über 15 Prozent Marktanteil bescherte. Nun steht wieder eine Trauung des hauseigenen Dokusoap-Personals an, diesmal allerdings nicht live. Stattgefunden hat die kirchliche Trauung von Sarafina Wollny und ihrem Peter an diesem Wochenende, zu sehen gibt's das ganze am kommenden Mittwoch ab 20:15 Uhr.

RTL II hatte bislang ein großes Geheimnis um das schon vor einiger Zeit angekündigte "Wollny"-Special gemacht, das außerhalb der eigentlichen Staffel zu sehen ist. Für das Special waren auch die Wollnys selbst mit einer kleinen Kamera unterwegs, sodass man die Ereignisse rund um die kirchliche Trauung auch aus ihrer Perspektive sehen wird. Sarafina lässt wissen: "Wir sind überglücklich und können den Tag noch gar nicht richtig in Worte fassen. Wir haben in den letzten Monaten so viel geplant und vorbereitet und heute war es endlich soweit. Wir sind so dankbar für diesen unvergesslichen Tag."

RTL II begleitet die Großfamilie Wollny bereits seit 2011 - noch immer mit großem Erfolg. Anfang des Jahres erzielten die aktuellen Folgen im Schnitt knapp 8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichten sogar so viele Zuschauer wie seit Jahren nicht mehr.

