RTL setzt nach "Sankt Maik" auch "Nachtschwestern" fort

Trotz allenfalls solider Quoten schickt RTL nun auch seine "Nachtschwestern" in eine zweite Staffel, die Verlängerung kommt damit noch vor dem Finale des ersten Durchlaufs. Auch in den neuen Folgen werden alle bekannten Hauptdarsteller mit dabei sein.



15.07.2019 - 11:58 Uhr von Timo Niemeier 15.07.2019 - 11:58 Uhr

Am morgigen Dienstag, den 16. Juli, zeigt RTL die zehnte und damit letzte Folge der ersten "Nachtschwestern"-Staffel. Und die Fans der Serie können sich freuen: RTL hat sich für eine Fortsetzung entschieden, das hat der Sender nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Voraussichtlich im kommenden Jahr wird es also Staffel zwei zu sehen geben. Wie viele Folgen diese umfassen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sicher ist nur: Alle sieben Hauptdarsteller sind auch in der zweiten Staffel mit dabei.

In der von UFA Serial Drama produzierten Serie stehen die beiden Krankenschwestern Ella (Ines Quermann) und Nora (Mimi Fiedler) im Mittelpunkt. Sie haben sich 15 Jahre lang (aus gutem Grund) nicht gesehen und teilen sich plötzlich notgedrungen einen Arbeitsplatz. Das sorgte im Verlauf der ersten Staffel für reichlich Zündstoff. In weiteren Rollen waren außerdem Oliver Franck, Sila Sahin-Radlinger, Nassim Avat, Valerie Huber und Marc Dumitru zu sehen.

Die Quoten der neun bislang gezeigten Folgen waren nicht allzu berauschend, fielen aber recht stabil aus. Nur einmal rutschte die Serie knapp in den einstelligen Bereich, sonst holten die "Nachtschwestern" stets zweistellige Marktanteile. Im Schnitt liegt die Serie derzeit bei rund elfeinhalb Prozent Marktanteil, durchschnittlich schalteten in den zurückliegenden Wochen 1,93 Millionen Zuschauer ein. "Nachtschwestern" performte damit auch besser als die zweite Staffel von "Sankt Maik" - auch diese Serie hatte RTL ja erst kürzlich um einen dritten Durchlauf verlängert (DWDL.de berichtete).

Inzwischen hat RTL die Fortsetzung auch via Twitter bestätigt. In einem Video wenden sich die Schauspieler direkt an die Zuschauer:

Ihr habt es euch gewünscht und wir machen weiter: #Nachtschwestern ⚕️ ???? geht in eine 2. Staffel! ???? Die Hauptdarsteller verkünden euch hier die frohe Botschaft. Morgen um 20:15 gibt's bei uns noch das Staffelfinale. @UFA_SERIALDRAMA #UFA pic.twitter.com/lDEA5o1NfZ — RTL (@RTLde) 15. Juli 2019

