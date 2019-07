Anke Schäferkordt geht in den Serviceplan-Aufsichtsrat

© Serviceplan

Neue Aufgabe für Anke Schäferkordt: Die langjährige RTL-Chefin wird fortan Mitglied des neuen Aufsichtsrats der Serviceplan-Gruppe sein. Sie hatte die Mediengruppe RTL Deutschland Ende 2018 nach über 27 Jahren überraschend verlassen.



15.07.2019 - 12:28 Uhr von Alexander Krei 15.07.2019 - 12:28 Uhr

Über ein halbes Jahr ist seit ihrem Abschied von der Mediengruppe RTL Deutschland vergangen, jetzt hat die frühere Geschäftsführerin Anke Schäferkordt eine neue Aufgabe: Ab sofort ist Schäferkordt Teil des neuen Aufsichtsrats der Serviceplan-Gruppe, die ihre Rechtsform im Zuge einer Umfirmierung in eine SE umwandelt. Schäferkordt hatte die Mediengruppe RTL Deutschland Ende 2018 nach 27 Jahren überraschend verlassen.

"Als größte inhabergeführte Kommunikationsagentur in Europa nimmt die Serviceplan-Gruppe eine besondere Stellung in der sich stark verändernden Agenturbranche ein und ich freue mich in diesen wichtigen Zeiten des Wandels an Bord zu sein", sagte Schäferkordt über ihre neue Aufgabe.

"Mit Anke Schäferkordt konnten wir eine ausgewiesene Expertin mit langjähriger Erfahrung in der internationalen Medienbranche gewinnen, die ich als externes Aufsichtsratsmitglied ganz herzlich in unserem Kreise willkommen heiße", so CEO Florian Haller. Als Aufsichtsratsvorsitzender fungiert Serviceplan-Gründer Peter Haller. Daneben gehört Sybille Stempel, Gesellschafterin und Tochter von Agentur-Mitbegründer Rolf Stempel, dem Gremium an.

