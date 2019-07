13th Street veranstaltet XXL-Marathon mit nur drei Serien

© ABC Studios

In wenigen Tagen startet der Pay-TV-Sender 13th Street einen wahrlich langen Serienmarathon. 13 Tage lang will man ausschließlich drei Serien am Stück zeigen, darunter auch 13 Staffeln von "Criminal Minds". Hinzu kommt das Spin-Off "Beyond Borders" sowie "Bull".



15.07.2019 - 15:53 Uhr von Timo Niemeier 15.07.2019 - 15:53 Uhr

Kleckern statt klotzen: Bei 13th Street nimmt man den Begriff Marathon-Programmierung sehr ernst und wartet schon bald mit einer echten XXL-Serienprogrammierung auf. Ab kommenden Freitag, den 19. Juli, setzt man ab 21 Uhr auf nur noch drei Serien am Stück. 13 Tage lang wird man dann die Serien "Criminal Minds", "Criminal Minds: Beyond Borders" und "Bull" ausstrahlen.

Alleine mit den 13 angekündigten "Criminal Minds"-Staffeln kann man eine Netto-Sendezeit von mehr als acht Tagen füllen. Vom Spin-Off "Beyond Borders" wird 13th Street die ersten beiden Staffeln zeigen, bei "Bull" werden es die Durchläufe eins bis drei sein. Der angekündigte Serienmarathon ist damit der längste in der Geschichte des Senders, knapp 400 Episoden der genannten Serien wird man in den rund zwei Wochen ausstrahlen.

