Neue "Modern Family"-Folgen bald bei Comedy Central

© MG RTL D / 2016-2017 ABC

Seit einigen Monaten ist "Modern Family" bei Comedy Central und damit auch wieder im Free-TV zu sehen. Nun hat der Sender angekündigt, bald auch die neunte Staffel der Comedy-Serie zu zeigen. Los geht es mit der Ausstrahlung Ende August.



16.07.2019 - 13:48 Uhr von Kevin Hennings 16.07.2019 - 13:48 Uhr

Die neuen Folgen von "Modern Family" sind bald auch wieder im Free-TV zu sehen: Nachdem RTL die siebte und achte Staffel der erfolgreichen US-Sitcom auf den Internetsender Now! (ehemalig Now US) abgeschoben hatte, wird die neunte Staffel zusätzlich ins lineare Fernsehen zurückkehren. So gab Viacom im vergangenen Jahr bereits bekannt, sich die Rechte dafür gesichert zu haben (DWDL.de berichtete) - nun wurde auch ein Starttermin verraten. Demnach sind die neuen Folgen ab Montag, den 26. August, immer werktags um 20 Uhr auf Comedy Central zu sehen. Sky zeigt mittlerweile schon die zehnte Staffel im Pay-TV.

Am Anfang der neunten Staffel verreist der Pritchett-Delgado-Dunphy-Clan in den Sommerurlaub. Jay (Ed O'Neill) will, dass die Familie unvergessliche Momente erlebt, doch die scheinbar entspannten Stunden können auch ihre Tücken haben. Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) trifft somit auf eine alte Jugendliebe, die ihm peinlich ist. Cam (Eric Stonestreet) muss Antibiotika einnehmen und versucht deshalb panisch, die Sonne zu meiden. Phil (Ty Burell) und Claire (Julie Bowen) fühlen sich durch die lockere Atmosphäre an ihr Alter erinnert und wollen ihre Jugend neu aufleben lassen. Die Kinder suchen den Kontakt mit Gleichaltrigen, haben damit jedoch nur bedingt Erfolg.

In Amerika befindet sich die Comedy-Serie momentan in der zehnten Staffel. Heimatsender ABC verkündete bereits, dass die elfte Staffel zugleich auch die letzte sein wird. Der "Modern Family"-Erfinder Christopher Lloyd erklärte zum Endspurt der Serie: "Zehn Jahre lang haben unsere Charaktere mutig viele Wendepunkte im Leben erlebt und sind daran gewachsen. Wir haben uns für einen anderen Pfad entschieden, in dem wir eine finale Staffel von 'Modern Family' machen." Sein Miterfinder Steve Levitan ergänzte: "Selbst nach zehn Jahren zusammen haben wir gemerkt, dass wir Autoren noch nicht alles über das Sexleben der anderen wissen."

Teilen