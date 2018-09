"Modern Family" kommt bei Comedy Central unter

© RTL NITRO / FOX

Comedy Central hat sich die Rechte an "Modern Family" gesichert und wird die gefeierte US-Comedyserie mit Ed O'Neill ab dem kommenden Jahr ausstrahlen. In den USA wird "Modern Family" demnächst in die zehnte und womöglich letzte Staffel gehen.



04.09.2018 - 19:28 Uhr von Alexander Krei 04.09.2018 - 19:28 Uhr

"Modern Family" zählt zwar seit Jahren zu den erfolgreichsten Comedyserien im amerikanischen Fernsehen, fristet hierzulande allerdings nur ein Schattendasein. Im klassischen Free-TV ist die Serie mit Ed O'Neill in der Hauptrolle inzwischen gar nicht mehr vertreten - stattdessen hat RTL die Erstausstrahlungen mittlerweile zu seinem Online-Sender Now US abgeschoben.

Demnächst könnte Comedy Central den US-Hit aber wieder mehr Zuschauern zugänglich machen. Wie Viacom am Dienstag in Berlin ankündigte, hat sich der Spartensender die Rechte an "Modern Family" gesichert. Die Ausstrahlung ist demnach ab dem kommenden Jahr geplant. Auf welchem Sendeplatz die Comedyserie künftig laufen wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Beim US-Sender ABC wird "Modern Family" unterdessen demnächst in die zehnte Staffel starten, die womöglich die letzte sein wird. Kürzlich gab es jedoch Spekulationen über eine mögliche elfte Staffel des Dauerbrenners.

