Noch ein Pop-up-Channel: "Sky Cinema Summerfeeling"

Um den Sommer noch etwas zu verlängern, bringt Sky bald den Pop-up-Sender "Sky Cinema Summerfeeling" on Air. Ab Ende August werden dort über vierzig Sommer-Hits ausgestrahlt, unter anderem "Mamma Mia!" und die "Kindsköpfe"-Reihe.



18.07.2019 - 11:53 Uhr von Kevin Hennings 18.07.2019 - 11:53 Uhr

Ende nächsten Monats wird es nochmal heiß bei Sky: Vom 23. August bis zum 1. September wird der Pop-up-Sender "Sky Cinema Summerfeeling" ins Leben gerufen, der über vierzig Sommerhits in petto hat. Mit im Portfolio vertreten sind beispielsweise die Musikkomödien-Fortsetzung "Mamma Mia! Here We Go Again", sowie die "Kindsköpfe"-Reihe und zwei "Hangover"-Teile. Viele der Filme werden auch On Demand und über den Streamingdienst Sky Ticket zur Verfügung stehen.

Weitere Titel, die zu sehen sein werden, sind: "Das ist erst der Anfang (25.8., 20:15 Uhr), "To Rome with Love" (1.9., 16:35 Uhr), "Verliebt in die Braut" (1.9., 18:30 Uhr), "Crazy Rich" (24.8., 22:15 Uhr), "Meine erfundene Frau" (30.8., 20:15 Uhr), "50 erste Dates" (28.8., 20:15 Uhr) und "Ab in den Dschungel" (29.8., 1:35 Uhr).

