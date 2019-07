Sat.1 macht neues Quiz mit Comedian Faisal Kawusi

© Sat.1

Faisal Kawusi bekommt bald in Sat.1 mehr zu tun: Der Comedian präsentiert ein neues Quiz, das testweise bereits im Rahmen seiner Personality-Show zu sehen war. Die Aufzeichnung für zunächst vier Ausgaben soll im September erfolgen.



18.07.2019 - 16:42 Uhr von Alexander Krei 18.07.2019 - 16:42 Uhr

Der Comedian Faisal Kawusi bekommt eine neue Show in Sat.1. Im September wird Brainpool in Köln-Mülheim vier Folgen einer noch namenlosen Sendung aufzeichnen. Beim bisherigen Arbeitstitel "Das Faisal-Kawusi-Quiz" soll es nach DWDL.de-Informationen offenbar nicht bleiben. Das neue Format hat seinen Ursprung einer Rubrik, die in der "Faisal Kawusi Show" zu sehen war.

Konkret macht Sat.1 "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" zur eigenen Show. Darin haben die Kandidaten die Aufgabe, mehrere Personen richtig zuzuordnen. In der "Faisal Kawusi Show" musste beispielsweise Musikerin Namika sechs Menschen mit dem zu ihnen passenden Weltrekord in Verbindung bringen - vom Weltrekordhalter im Unterwasserradeln bis hin zum Toastessen.

Wann das neue Quiz den Weg ins Sat.1-Programm finden wird ist noch unklar. Ob und wann es mit der "Faisal Kawusi Show" weitergehen wird, lässt der Sender offen - die zweite Staffel im April und Mai im Schnitt solide neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren.

Teilen