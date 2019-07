Beauty und Stottern: RTL II kündigt zwei Neustarts an

© RTL II

RTL II setzt auf das Thema Makeover hat hat jetzt für Anfang August das "Team Beauty" angekündigt. In derselben Woche später startet "Raus mit der Sprache". In dem Format wollen Stotterer innerhalb weniger Tage ihre Sprachfehler in den Griff bekommen.



19.07.2019 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 19.07.2019 - 09:35 Uhr

RTL II setzt Anfang August an gleich zwei Abenden auf neue Formate. So wird das "Team Beauty" am 5. August zu seinem ersten von insgesamt zunächst zwei Einsätzen gerufen: Die von Filmpool produzierte und mit dem Untertitel "Wir für deine Schönheit" versehene Dokusoap ist montags um 20:15 Uhr zu sehen.

RTL II kündigt "unglaubliche Styling-Dramen, extreme Beautyprobleme, verpfuschte Schönheits-OPs oder auch groteske Styling-Wünsche" an, um die sich das aus Experten bestehende "Team Beauty" kümmern soll. Somit erinnert das Format ein Stück weit an die Vox-Sendung "Makel? Los!", die in den vergangenen Wochen im Nachmittagsprogramm zu sehen war.

Ganz anders gelagert ist der zweite RTL-II-Neustart: Ab dem 8. August zeigt der Sender donnerstags um 20:15 Uhr "Raus mit der Sprache - Nie wieder stottern". Geplant sind zunächst vier einstündige Folgen, in deren Mittelpunkt acht Stotterer stehen, die innerhalb von nur vier Tagen lernen wollen, ihren Sprachfehler in den Griff zu bekommen.

Sie alle nehmen am sogenannten "McGuire-Programm" teil. Dieser Kurs ist Teil eines internationalen Programms, das seit 25 Jahren rund um die Welt angeboten wird. Produziert wird "Raus mit der Sprache" von Good Times.



