BLM-Geschäftsführer Gebrande geht in den Ruhestand

© DWDL © BLM

Der langjährige BLM-Geschäftsführer Martin Gebrande geht in den Ruhestand und ist nun offiziell verabschiedet worden. BLM-Präsident Siegfried Schneider würdigte Gebrande als wesentlichen Gestalter der bayerischen privaten Lokalrundfunklandschaft. Einen Nachfolger gibt es schon.



19.07.2019 - 14:40 Uhr von Timo Niemeier 19.07.2019 - 14:40 Uhr

Nach rund 30 Jahren als Geschäftsführer der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) geht Martin Gebrande nun in den Ruhestand. Am Freitag ist er im Rahmen eines Festakts in München verabschiedet worden. Gleichzeitig wurde Thorsten Schmiege als Gebrandes Nachfolger vorgestellt, er übernimmt das Amt ab September. Damit kommt es bei der BLM auch zu einem Generationswechsel, Schmiege ist 44 Jahre alt.

BLM-Präsident Siegfried Schneider würdigte Martin Gebrande am Freitag als "wesentlichen Gestalter der bayerischen privaten Lokalrundfunklandschaft". Er habe die vielfältigen Themen maßgeblich mitgeprägt. "Dass die BLM heute – nach fast schon 35 Jahren als öffentlich-rechtlicher Träger einer bundesweit einzigartigen lokalen und regionalen privaten Rundfunklandschaft – so gut da steht, ist nicht zuletzt auch Verdienst des Arbeitsethos und Verhandlungsgeschicks von Martin Gebrande."

Teilen