"Schlag den Besten" folgt auf "The Masked Singer"

Eigentlich hatte ProSieben angekündigt, die neue Show "Schlag den Besten" samstags auszustrahlen. Das war laut eigenen Angaben aber nur ein Trick, um die Konkurrenz zu verwirren. Tatsächlich startet die Show im August am Donnerstag auf dem "Masked Singer"-Sendeplatz.



20.07.2019 - 10:30 Uhr von Timo Niemeier 20.07.2019 - 10:30 Uhr

Die neue ProSieben-Show "Schlag den Besten" wird ab dem 8. August donnerstags zur besten Sendezeit zu sehen sein. Vier Ausgaben des neuen Formats wird man dann zeigen. Ursprünglich war die Sendung mal für den Samstagabend angekündigt und sollte bereits Ende Juni starten. Davon nahm man Mitte Juni aber Abstand und erklärte, bei der Ankündigung habe es sich um eine "programmplanerischen Finte" gehandelt. Ob das wirklich der Plan war und ob man damit die Konkurrenz ernsthaft verwirren konnte, ist fraglich.

Nun geht es aber bald wirklich los. In der von Elton moderierten und Ron Ringguth kommentierten Show treten zwei "Normalos" in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es, wie in den anderen "Schlag den…"-Shows auch, um Fitness, Geschick und Wissen. Dem Gewinner winken 50.000 Euro, der oder die Sieger/in darf zudem in der darauffolgenden Show noch einmal antreten. Die Produktion der Sendung übernimmt Raab TV.

Die Latte für "Schlag den Besten" liegt durchaus hoch, übernimmt das Format doch schließlich den Sendeplatz von "The Masked Singer". Die Musik-Rateshow hat sich nach einem tollen Start noch gesteigert und kam zuletzt auf mehr als drei Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden bereits 27,3 Prozent Marktanteil erzielt. "The Masked Singer", produziert von Endemol Shine Germany, ist damit nicht nur ein echter Sommer-Hit, sondern auch insgesamt einer der größten Show-Erfolge für ProSieben in der jüngeren Vergangenheit. Diese Werte wird "Schlag den Besten" wohl nicht erzielen, aber wenigstens startet man auf einem in den vergangenen Wochen bestens aufgewärmten Sendeplatz.

