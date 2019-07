Hulu veröffentlicht "Veronica Mars" eine Woche früher

© Hulu

Eigentlich ist die neue Staffel von "Veronica Mars" erst für die kommende Woche angekündigt worden, nun gibt es die acht Folgen aber schon ab sofort zu sehen. Der Streamingdienst Hulu hat die Veröffentlichung kurzerhand vorgezogen.



20.07.2019 - 10:57 Uhr von Timo Niemeier 20.07.2019 - 10:57 Uhr

Fans der US-Serie "Veronica Mars" fiebern schon seit Monaten auf die Fortsetzung hin - nun hat ihnen der Streamingdienst Hulu eine besondere Überraschung beschert. Die acht neuen Folgen der vierten Staffel sind bereits ab sofort über die Plattform verfügbar, eigentlich sollte die Serie erst kommenden Freitag zurückkehren. Hulu hat die Folgen also eine Woche früher als zunächst angekündigt online bereitgestellt.

Angekündigt wurde die Überraschung am Freitag auf der San Diego Comic-Con. Auf einem Panel war es Hauptdarstellerin Kristen Bell höchstpersönlich, die den Frühstart verkündete. Zehn Jahre nach dem Ende der Serie geht es damit etwas früher weiter als zunächst gedacht, 2014 gab es einen "Veronica Mars"-Film.

Bell verkörpert in der neuen Staffel natürlich wieder die titelgebende Veronica Mars. Gemeinsam mit ihrem Vater Keith (Enrico Colantoni) steckt sie in den Ermittlungen zu einem Bombenanschlag, der Neptune erschüttert hat. Nun scheint das Tourismusgeschäft der Stadt in Gefahr. Und natürlich geht’s auch im Privatleben von Veronica Mars mal wieder drunter und drüber, zählen kann dabei in jedem Fall auf ihren On/Off-Freund Logan (Jason Dohring).

