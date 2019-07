Vox baut seinen Mittwoch nach schlechten Quoten um

© TVNOW / © 2018 CBS Studios Inc. and Universal Television

Weil sich das Line-Up am Mittwochabend bei Vox zuletzt schwer tat, reagiert der Sender nun kurzfristig und plant um. "Magnum P.I." kehrt frühzeitig aus seiner Pause zurück und eine erst vor zwei Wochen gestartete True-Crime-Reihe verschwindet gänzlich.



22.07.2019 - 17:41 Uhr von Timo Niemeier 22.07.2019 - 17:41 Uhr

Vox hat angekündigt, sein Programm am Mittwochabend zu ändern. Bereits ab dieser Woche zeigt man ab 20:15 Uhr neue Folgen von "Magnum P.I.". 14 Folgen der ersten Staffel hatte man bereits gezeigt, im Mai wurde die Ausstrahlung dann aber unterbrochen. Weiter geht es nun also mit Episode 15 der ersten Staffel, die insgesamt 20 Folgen umfasst. In den USA läuft Ende September bereits Staffel zwei an.

"Magnum P.I." war bislang für Vox allerdings kein wirklicher Überflieger, die gezeigten Folgen erreichten im Schnitt weniger als sechs Prozent Marktanteil. Zuletzt lag man allerdings mehrfach über dieser Marke. In jedem Fall wäre das aber besser als die Werte, die alte "The Good Doctor"-Folgen zuletzt geholt haben. In der vergangenen Wochen erreichten die zwei Folgen nur 3,0 und 4,6 Prozent. Die Wiederholungen der Krankenhausserie bleiben aber auch weiterhin mit Doppelfolgen im Programm, los geht’s um 21:15 Uhr. Später im Jahr will Vox auch die neuen Episoden zeigen.

Die True-Crime-Reihe "Homicide City", die erst vor rund zwei Wochen gestartet war, fliegt damit schon wieder aus dem Programm. In den ersten beiden Wochen lief es mit 3,3 und 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber auch alles andere als gut. Nicht einmal eine halbe Million Menschen sahen sich die zweite Folge an.

