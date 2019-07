Auch ZDFneo zeigt bald noch mehr "Bares für Rares"

© ZDF/Frank Hempel

Mitte September übernimmt Horst Lichter im ZDF-Hauptprogramm einen weiteren Sendeplatz mit "Bares für Rares", aber auch ZDFneo schickt ihn künftig öfters auf Sendung. Am wichtigen Vorabend darf die Trödelshow künftig rund zweieinhalb Stunden ran.



22.07.2019 - 19:13 Uhr von Timo Niemeier 22.07.2019 - 19:13 Uhr

Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass "Bares für Rares" demnächst auch am Samstagvorabend im ZDF zu sehen sein wird (DWDL.de berichtete). Doch damit nicht genug: Auch ZDFneo verschafft Horst Lichter einen weiteren, sehr prominenten Sendeplatz. Ab Montag, den 2. September, setzt man nämlich auf gleich drei Ausgaben der Trödelshow am werktäglichen Vorabend. Bislang zeigte ZDFneo zwei Ausgaben von "Bares für Rares" ab 18:30 Uhr, künftig setzt der Sender ab 17:45 Uhr zusätzlich auf "Bares für Rares - Lieblingsstücke".

In dem Ableger des erfolgreichen Formats präsentieren und kommentieren Horst Lichter und seine Experten ihre "Lieblingsstücke" aus den vergangenen Sendungen. "Bares für Rares" darf damit künftig zweieinhalb Stunden am Vorabend von ZDFneo ran. Aus Quotensicht ist der Schritt verständlich, holt das Format doch regelmäßig Quoten, die weit über dem Senderschnitt liegen. Die zweite Folge erreicht meist mehr als eine Million Zuschauer, damit hängt ZDFneo sogar regelmäßig Sat.1 oder auch ProSieben ab. ZDFneo will diese erfolgreiche Schiene nun wohl schlicht noch ein wenig ausweiten.

Anfang September wird sich in der Daytime von ZDFneo aber noch mehr verändern. Derzeit zeigt man nachmittags zwischen 14:40 und 17 Uhr Wiederholungen deutscher Serien wie "Kommissar Stolberg" oder "Die Rettungsflieger". Damit wird ab dem 2. September Schluss sein. Die Doppelfolgen der US-Serie "Psych", die erst seit einigen Tagen im Programm sind, bleiben erhalten, starten künftig aber schon um 16:20 Uhr. Davor zeigt ZDFneo zwei Folgen "Monk", das damit schon wieder seine Rückkehr feiert. Zuletzt lief die US-Serie über den schrulligen Ermittler Anfang Juli im werktäglichen Nachmittagsprogramm. Sowohl bei "Psych" als auch bei "Monk" handelt es sich um Folgen, die ZDFneo am jeweiligen Tag ab 11 Uhr schon einmal gezeigt hat.

