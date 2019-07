2. Staffel kommt: ProSieben setzt "The Masked Singer" fort

© DWDL.de

Nach den sensationellen Einschaltquoten gibt es 2020 eine weitere Staffel von "The Masked Singer". Während diese Bestätigung nur eine Frage der Zeit war, wird der enorme Erfolg für zwei Änderungen sorgen - bei ProSieben und auf dem Formatmarkt.



24.07.2019 - 05:55 Uhr von Thomas Lückerath 24.07.2019 - 05:55 Uhr

Mit einem Marktanteil von mehr als 27 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und steigenden Gesamtreichweiten drei Wochen in Folge war die Ankündigung einer weiteren Staffel nur noch eine Formsache, die ProSieben jetzt interessanterweise aber doch schon eine Woche vor dem Finale der ersten Staffel am 1. August vollzogen hat. 2020 wird es eine weitere Staffel geben, wie Sender-Chef Daniel Rosemann und Magnus Kastner, Geschäftsführer der Produktionsfirma Endemol Shine Germany, am Dienstagabend gegenüber DWDL.de bestätigten.

"'The Masked Singer‘ hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen", erklärt Rosemann. "Hätte vor zwei Monaten jemand behauptet, dass in diesem Sommer die Leute darüber spekulieren, wer das Monster oder der Astronaut ist, wäre er ausgelacht worden." Die Rateshow ist der erfolgreichste Show-Neustart im deutschen Fernsehen seit vielen Jahren. Für Rosemann ein positives Signal für die Branche insgesamt: "Das zeigt die Magie von Live-Fernsehen." Auf das will auch Konkurrent RTL verstärkt setzen - und hätte auch "The Masked Singer" bekanntlich gerne gehabt.

Den Zuschlag von Magnus Kastner, Geschäftsführer Endemol Shine Germany, bekam aber am Ende ProSieben. Angesichts des Erfolges ist Kastner zufrieden: "Diese einzigartige Show mit einem Mix aus Musik- und Rate-Spaß begeistert wirklich alle Altersgruppen und zieht ganze Familien in ihren Bann und auch in den sozialen Medien wird mitgeraten und spekuliert, wer hinter den aufwendig gestalteten Masken steckt. Wir freuen uns sehr, 2020 mit ProSieben in die zweite Runde zu gehen."

"Ich freue mich jetzt auf neue verrückte Masken im nächsten Jahr auf ProSieben", ergänzt Rosemann und dankt dem Team von Endemol Shine Germany, das das Lizenzformat "The Masked Singer" anders als beim Erfolg in den USA für den deutschen Markt als Live-Show umgesetzt hat. Die deutsche Fassung ist damit mehr als nur eine 1:1-Adaption. Die erste Konsequenz aus dem Erfolg bei ProSieben: International wird "The Masked Singer" vom Formatrechte-Inhaber, der südkoreanischen Munhwa Broadcasting Corporation, und Distributionspartner Endemol Shine künftig in erster Linie als Live-Show vermarktet. Deutschland schlägt USA.

Unbestätigt aber höchstwahrscheinlich ist eine andere Änderung: Auch wenn sich ProSieben über den Sommer-Hit freut, legt der Quotenerfolg einen Wechsel in einen zuschauerkräftigeren und für Werbekunden attraktiveren Monat nahe. Nach DWDL.de-Informationen soll die zweite Staffel demnach nicht erst im Sommer 2020 folgen. Bei ProSieben heißt es auf Anfrage, dass darüber noch keine Entscheidung getroffen wurde.

