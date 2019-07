Sat.1: Neue "Akte" wechselt auf den Montagabend

© Sat.1/Martin Saumweber

Jetzt ist es offiziell: Das runderneuerte Sat.1-Magazin "Akte" wird ab Ende August immer am Montagabend und damit im Anschluss an die deutschen Fiction-Inhalte zu sehen sein. Die Spezial-Ausgaben in diesem Jahr liefen mittwochs.



24.07.2019 - 12:41 Uhr von Timo Niemeier 24.07.2019 - 12:41 Uhr

Bereits vor einigen Tagen hat Sat.1 Details rund um die neue "Akte" bekanntgegeben. So ist bereits bekannt, dass das Magazin mit Claudia von Brauchitsch erstmals eine weibliche Moderatorin erhalten wird (DWDL.de berichtete). Claus Strunz ist nicht mehr mit dabei. War damals außerdem nur von einem Start "Ende August" die Rede, ist dieser Termin nun fixiert worden: Los geht’s am 26. August.

Das heißt auch, dass Sat.1 die "Akte" künftig am Montagabend zeigen wird. Auf welchem Sendeplatz genau, ist derzeit noch etwas unklar. Wahrscheinlich ist aber der Slot um 22:15 Uhr. Um diese Uhrzeit lief 2018 die letzte reguläre "Akte"-Staffel mit Claus Strunz, damals aber noch am Dienstagabend. Das bedeutet, dass man künftig in direkte Konkurrenz zum RTL-Magazin "Extra" treten würde. Die Spezial-Ausgaben in diesem Jahr wanderten auf den Mittwochabend und sind dort, ja nach Vorprogramm, teilweise erst gegen 23 Uhr zu sehen.



Montag ist der Tag, an dem Sat.1 zuletzt auf deutsche Fiction setzte. Nachdem "Einstein" und "Der Bulle und das Biest" aber floppten, steht man zumindest im Serien-Bereich ziemlich blank da. Angekündigt hat man schon, künftig wieder verstärkt auf eigenproduzierte Filme setzen zu wollen. Auf den Screenforce Days hatte man unter anderem neue Krimi-Reihen in Aussicht gestellt (DWDL.de berichtete).

