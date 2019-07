"Katakomben": NeueSuper produziert Serie für Joyn

© DWDL

Joyn hat eine neue Serie bei der Produktionsfirma NeueSuper in Auftrag gegeben. Die heißt "Katakomben" und befindet sich in der frühen Entwicklungsphase, derzeit entstehen die Drehbücher. Was schon bekannt ist…



Schon zum Start vor einigen Wochen hatte der Streamingdienst Joyn einige Inhalte exklusiv verfügbar, unter anderem die neueste Staffel "Jerks" oder auch die Sat.1-Serie "Die Läusemutter", die im TV erst 2020 laufen soll. Nun hat Joyn aber auch eine erste eigene Serie in Auftrag gegeben. Diese hört auf den Namen "Katakomben" und soll von der NeueSuper produziert werden. Die Produktionsfirma steht hinter Serien wie "8 Tage", "Hindafing" oder auch "Blockbustaz".

Derzeit befindet sich "Katakomben" noch in einem frühen Entwicklungsstadium, so werden die Drehbücher gerade erst in einem Writers Room entwickelt. Die Head-Autoren sind Florian Kamhuber und Jakob M. Erwa, der auch Regie führen wird. Wer in der Serie mitspielen wird, steht dagegen noch nicht fest. Gefördert wurde die Serie nun aber schon vom FFF Bayern. Von dort kommen 660.000 Euro Produktionsförderung.

Entstehen sollen sechs 45-minütige Episoden. Inhaltlich wird es um das Aufeinanderprallen zweier Welten unterhalb des Münchner Hauptbahnhofs gehen: Hier treffen reiche Jugendliche, die eine Party feiern wollen, auf jugendliche Obdachlose. Bald geht es um Leben um Tod.

Für die NeueSuper ist "Katakomben" das nächste Serien-Projekt. So geht nicht nur "Hindafing" weiter, gemeinsam mit Beta Film arbeitet man auch an der Serie "Children of Mars", die im ZDF laufen wird. Außerdem werkelt man mit "Luden" an einer Serie über das Hamburger Zuhälter-Milieu der 70er Jahre.

