Neue "Höhle der Löwen"-Staffel startet im September

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren schickt Vox seine Gründershow "Die Höhle der Löwen" ab Anfang September auf Sendung. Die kommende Staffel fällt etwas kürzer aus als früher, dafür sind aber so viele Löwen wie noch nie mit dabei.



25.07.2019 - 12:19 Uhr von Timo Niemeier 25.07.2019 - 12:19 Uhr

Vox hat den Start-Termin der sechsten "Die Höhle der Löwen"-Staffel angekündigt. Die Gründershow kehrt demnach am 3. September auf die Bildschirme zurück und wird fortan immer dienstags um 20:15 Uhr zu sehen sein. Elf Ausgaben wird Vox bis in den November hinein zeigen, damit fällt die kommende Staffel etwas kürzer aus als in den vergangenen beiden Jahren. 2018 und 2017 gab es jeweils zwölf Episoden.

Dafür ist das Team der Investoren in diesem Jahr so groß wie noch nie. Mit Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Judith Williams und dem neuen Nils Glagau treten gleich sieben "Löwen" an, um die Gunst der Jungunternehmer für sich zu gewinnen. Dass der Kreis der Löwen wächst, war schon seit einigen Monaten bekannt (DWDL.de berichtete). Die Investoren werden aber nicht alle gleichzeitig in der Show zu sehen sein, sondern teilen sich fünf Stühle pro Ausgabe.

Moderiert wird das Format erneut von Amiaz Habtu. Inhaltlich verspricht Vox für die neue Staffel eine große Bandbreite. So nehmen unter anderem Start-Ups teil, die es in Großbritannien schon einmal bei "Dragons Den" versucht haben. Hinzu kommen ein Jung-Unternehmer, der schon zum dritten Mal eine Idee in der Sendung präsentiert, sowie der jüngste Gründer überhaupt, der die Sendung jemals mit einem Deal verlassen hat. Außerdem gibt es in diesem Jahr den schnellsten Deal aller Zeiten zu sehen.

"Die Höhle der Löwen" ist seit 2014 im Programm von Vox und die erfolgreichste Primetime-Eigenproduktion des Senders. Die letztjährige Staffel war mit durchschnittlich fast 2,90 Millionen Zuschauern und mehr als 18 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe die erfolgreichste in der Geschichte.

