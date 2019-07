Hitze-"Brennpunkt": Das Erste macht RTL Konkurrenz

© ARD

RTL will am Donnerstagabend eine einstündige "RTL Aktuell"-Sonderausgabe zur Hitzewelle über Deutschland bringen. Nun hat aber auch die ARD angekündigt, im Ersten einen "Brennpunkt" zu diesem Thema zu zeigen. Das dürfte ein spannendes Duell werden…



25.07.2019 - 12:38 Uhr von Timo Niemeier 25.07.2019 - 12:38 Uhr

Das Erste wird am heutigen Donnerstag, den 25. Juli, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr einen "Brennpunkt" zeigen. Das hat der Sender nun angekündigt. Beschäftigen wird sich Moderatorin Claudia Schick darin mit der Hitzewelle über Deutschland. Der Grund: Es könnte der wärmste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. In dem vom Hessischen Rundfunk verantworteten "Brennpunkt" geht es unter anderem um die Gefahren der Hitze und wie sie zustande kommt.

Damit kommt es am Donnerstagabend zu einem interessanten Duell zwischen dem Ersten und RTL. Die Kölner hatten bereits am Mittwoch angekündigt, heute eine "RTL Aktuell"-Sondersendung ab 20:15 Uhr zu zeigen. Auch darin geht es um die Rekord-Hitze. Maik Meuser informiert die Zuschauer aber nicht nur 15 Minuten lang - wie etwa der "Brennpunkt". RTL hat eine ganze Stunde für die Sondersendung freigeräumt.

Damit erhofft man sich auch bessere Quoten gegen die starke Konkurrenz von ProSieben, wo am Abend erneut "The Masked Singer" laufen wird. Nun droht aber die Gefahr, dass RTL Zuschauer, die Unterhaltung suchen, an ProSieben und Menschen, die sich über die Hitzewelle informieren wollen, ans Erste verliert.

Auch Sat.1 ändert am Donnerstag sein Programm übrigens für ein Hitze-Special. Um 18:30 Uhr zeigt man das halbstündige "Sat.1 Nachrichten Spezial - Rekordhitze in Deutschland". Das Vorabend-Magazin "Endlich Feierabend" verkürzt sich entsprechend auf 30 Minuten.

Update (14:20 Uhr): Jetzt hat auch das ZDF ein Hitze-Special für den heutigen Donnerstag angekündigt. Um 19:20 Uhr zeigt man ein von Antje Pieper moderiertes "ZDF spezial". Thema der Sendung: "Hitzewelle in Deutschland - Supersommer oder Klimawandel?". Der eigentlich für 20:15 Uhr geplante "Bergdoktor" verschiebt sich um rund zehn Minuten.

