ProSieben zeigt vor "Masked Singer"-Finale "red."

In der kommenden Woche steht das Finale der ersten "Masked Singer"-Staffel an. Kurz vor dem Finale wird ProSieben eine Live-Ausgabe von "red." ins Programm nehmen, darin will man die Zuschauer auf die Musik-Rateshow einstimmen.



25.07.2019 - 14:10 Uhr von Timo Niemeier 25.07.2019 - 14:10 Uhr

ProSieben hat angekündigt, in der kommenden Woche eine Spezial-Ausgabe von "red." ins Programm zu nehmen. Diese zeigt man am Donnerstag um 20 Uhr und sendet zudem live. Inhaltlich geht es um das "Masked Singer"-Finale, das um 20:15 Uhr steigt. Moderatorin Annemarie Carpendale meldet sich in der Sendung aus dem "Masked Singer"-Studio und will die Zuschauer auf das Finale einstimmen.

So spricht Carpendale unter anderem mit Matthias Opdenhövel und einem Finalisten. Darüber hinaus werden in der "red."-Sendung die letzten "Secret Interview" mit den übrig gebliebenen Masken gezeigt. "Galileo" wird entsprechend kürzer ausfallen als üblich. Im Anschluss an das Finale meldet sich Annemarie Carpendale dann erneut und präsentiert, wie schon in den vergangenen Wochen, "red." - dann mit dem Gewinner der Musik-Rateshow.

"The Masked Singer" war bislang für ProSieben ein riesiger Erfolg, die Marktanteile stiegen zuletzt auf mehr als 27 Prozent. Der Sender hat das Format inzwischen auch für eine zweite Staffel verlängert - die wird dann aber wohl nicht mehr im Sommer zu sehen sein (DWDL.de berichtete).

