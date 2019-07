Event-Serie: NDR sichert sich Deichbruch-Drama

© NDR/2016 JOCO Media/Menuet/EO/één

Anfang September werden beim NDR am späten Abend die Deiche brechen: Der Sender hat die Rechte an einer niederländisch-belgischen Katastrophenserie erworben. Die Ausstrahlung aller sechs Folgen erfolgt innerhalb von nur drei Abenden.



27.07.2019 - 10:03 Uhr von Alexander Krei 27.07.2019 - 10:03 Uhr

Der NDR hat sich die Rechte an der belgisch-niederländischen Katastrophenserie "The Swell" gesichert und wird die Produktion aus dem Jahr 2016 Anfang September innerhalb von drei Abenden ausstrahlen. Ab Dienstag, den 3. September gibt es täglich um 22:00 Uhr jeweils zwei Folgen der Serie zu sehen - unter dem deutschen Titel "Wenn die Deiche brechen".

Und darum geht es: Ein heftiger Sturm kommt auf Westeuropa zu. Als Belgiens Premierminister Verbeke beschließt, die Küste Belgiens zu evakuieren, gerät der niederländische Premierminister Kreuger in eine Zwickmühle: Soll er auch evakuieren und damit die Metropolregion Randstad aufgeben oder das Risiko eingehen, den Sturm ohne Vorsichtsmaßnahmen einfach abzuwarten und damit seine Landsleute in Gefahr zu bringen?



Die niederländische Familie Wienesse beschließt, auf jeden Fall vor dem Unwetter zu fliehen. In Belgien widersetzen sich Sonja van Daele, ihre zwei Kinder, ihre erkrankte Mutter und der Nachbar Manu den Evakuierungsmaßnahmen und bleiben in ihrem Haus am Meer - auch als der Sturm immer näher kommt.

