kabel eins startet mit neuer Quizshow in den September

Das neue "Quiz mit Biss" wird ab September im Vorabendprogramm von kabel eins zu sehen sein und soll zusammen mit "Mein Lokal, Dein Lokal" das Food-Thema verlängern. Bis dahin versucht sich der Sender an einem neuen Spin bei "Achtung Kontrolle".



29.07.2019 - 10:14 Uhr von Alexander Krei 29.07.2019 - 10:14 Uhr

Eigentlich galt der Vorabend von kabel eins noch vor nicht allzu langer Zeit als Problemzone, doch erst brachte man dank einiger Veränderungen "Mein Lokal, Dein Lokal" wieder in Schwung und dann zeigte sich auch noch "Achtung Kontrolle" erholt. Letzteres wird demnächst allerdings trotzdem pausieren müssen - zugunsten der neuen Sendung "Quiz mit Biss", die kabel eins bereits vor einigen Wochen im Rahmen der Screenforce Days ankündigte.

Inzwischen steht auch ein Sendetermin fest: Zu sehen gibt es das "Quiz mit Biss" ab dem 2. September täglich um 18:55 Uhr, wie ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de bestätigte. In der Quizshow geht's ausschließlich um das Thema Food. Spielleiterin Madita van Hülsen und Food-Experte Sebastian Lege wollen die Kandidaten mit überraschenden Fragen und Challenges rund ums Essen herausfordern. kabel eins verspricht zudem "eine kräftige Portion Humor". Die Produktion von zunächst 30 Folgen übernimmt Burda Studios Pictures, das im Erfolgsfall nahtlos weitermachen könnte.

Bis zum Start der neuen Show wird kabel eins aber erst mal versuchen, "Achtung Kontrolle" weiter zu optimieren. Von dieser Woche an gibt es jeweils montags den Ableger "Achtung Kontrolle aktuell" zu sehen, der sich mit Einsätzen vom zurückliegenden Wochenende befasst (DWDL.de berichtete). Zum Auftakt geht's unter anderem um Vignettenkontrollen auf österreichischen Autobahnen und Rettungseinsätze an der Isar in München.

