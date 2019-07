Finale "Schuld"-Staffel ist ab September beim ZDF zu sehen

© ZDF/Wolf Siegelmann

Nach den erfolgreichen ersten beiden Staffeln in 2015 und 2017 neigt sich "Schuld nach Ferdinand von Schirach" dem Ende entgegen. Die letzte Staffel wird ab September zu sehen sein, vier neue Folgen hat das ZDF produzieren lassen.



30.07.2019 - 11:47 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2019 - 11:47 Uhr

Das ZDF hat verraten, wann die letzten vier Folgen von “Schuld nach Ferdinand von Schirach” zu sehen sein werden. Die dritte und finale Staffel startet demnach am 13. September und ist dann immer freitags ab 21:15 Uhr zu sehen sein. Die letzte Folge ist aufgrund des Brückentags nicht am 4. Oktober, sondern am 11. Oktober zu sehen. Als Vorlage für die Episoden dienen erneut vier Kurzgeschichten des Bestseller-Autors Ferdinand von Schirach - aus "Schuld" sowie aus dem 2018 erschienen Band "Strafe".

Moritz Bleibtreu übernimmt auch in der dritten Staffel die Hauptrolle des Anwalts Friedrich Kronberg, der seine Mandanten verteidigt, indem er die Rechtslage zu ihren Gunsten auslegt. Neben ihm sind in weiteren Hauptrollen Oliver Masucci, Milan Peschel, David Bennent, Elisa Schlott und Verena Altenberger zu sehen. In der ersten Folge geht es um den Angestellten eines Supermarkts, der bei den Kollegen nicht besonders beliebt ist und zufällig Zeuge eines Drogengeschäfts wird. Als er dem Dealer eine Tasche mit Kokain stiehlt, fällt er kurz darauf der Polizei in die Hände.

Zur weiteren Besetzung in der neuen Staffel gehören Benno Fürmann, Stefanie Stappenbeck, Sascha Alexander Gersak, Katharina Lorenz, Harald Schrott, Sami Nasser, Michael Klammer, Birge Schade, Andreas Guenther, David Schütter und einige weitere. Die Drehbücher stammen von Annika Tepelmann, André Georgi, Niels Holle und Jan Ehlert. Regisseur Nils Willbrandt arbeitet erstmals an dem Format und inszeniert die vier Folgen. Als Produktionsfirma ist wieder die Berliner Moovie GmbH mit dabei, Oliver Berben und Jan Ehlert haben die Folgen produziert.

Die erste "Schuld"-Staffel erreichte 2015 im Schnitt etwas mehr als vier Millionen Zuschauer am Freitagabend, zwei Jahre später kamen die neuen Folgen schon auf 4,59 Millionen Zuschauer. Der durchschnittliche Marktanteil lag 2017 bei sehr guten 16,3 Prozent.

Darüber hinaus hat das ZDF nun auch den Start der neuen "kaputt und... zugenäht!"-Staffel angekündigt. Vier neue Folgen wird man ab dem 8. September immer sonntags gegen 13:55 Uhr zeigen. Moderatorin Eva Brenner bemüht sich dann wieder, kaputte Lieblingsstücke einiger Menschen zu reparieren. Zumindest in den ersten drei Wochen erhält man davor auch Schützenhilfe vom "Fernsehgarten". Zuletzt lief "kaputt und... zugenäht!" im ZDF bis März.

Teilen