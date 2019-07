Sky-Original "Tin Star" kehrt im September zurück

© Sky

Polizist Jim Worth, gespielt von Tim Roth, wird auch in der zweiten Staffel von "Tin Star" den Western-Helden mimen. Das englische Sky Original startet Mitte September in die nächste Runde und wird in Doppelfolgen ausgestrahlt.



31.07.2019

Nachdem Polizist Jim Worth (Tim Roth) samt seiner Familie von London nach Kanada gezogen ist, um seine düstere Vergangenheit hinter sich zu lassen, muss er auch in der zweiten Staffel von "Tin Star" mit den Konsequenzen seines Schaffens zurechtkommen. Starten wird diese am Donnerstag, den 19. September um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD in Doppelfolgen. Wer die lineare Ausstrahlung verpasst, hat wie immer die Chance, die Episoden auch über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q zu schauen. Auch die erste Staffel kann über diese Streamingdienste via Sky Box Sets abgerufen werden.

Zum Ende von Staffel eins wurden Sheriff Jim, seine Frau Angela (Genevieve O'Reilly) und deren Tochter Anna (Abigail Lawrie) vom Chaos, das Jims alkoholabhängiges Alter Ego Jack Devlin hinterlassen hat, erschüttert. Die zweite Staffel von "Tin Star" greift dieses dramatische Szenario inmitten der abgelegenen Wildnis der Rocky Mountains auf und zeigt, wie die trauernde und zutiefst verstörte Familie versucht, das Geschehene zu verarbeiten.

Um von ihren eigenen Eltern zu flüchten, sucht Anna bei der gläubigen Familie Nickel Unterschlupf, die mit den Ammonites - einer religiösen Gemeinschaft nahe Little Big Bear - zusammenlebt. Aber die zunächst friedvoll erscheinende Familie um Pfarrer Johan Nickel (John Lynch), seiner Frau Sarah (Anamaria Marinca) und Tochter Rosa (Jenessa Grant) hütet ebenfalls Geheimnisse. Es dauert nicht lange, bis Anna sich mit einer höllischen Bedrohung konfrontiert sieht und ihren Vater um Hilfe bitten muss. Damit Jim einen Weg finden kann, um seine Familie zu schützen, Vergebung für seine Sünden zu finden und sein Alter Ego für immer loszuwerden, muss er eine unangenehme Allianz schließen.

Produziert wird das englische Sky Original von Kudos, eine Firma der Endemol-Shine-Guppe, die unter anderem die ITV-Serie "Broadchurch" verantwortete. Ausführende Produzenten sind Alison Jackson, Diederick Santer, Rowan Joffe und Anna Ferguson für Sky. Der internationale Vertrieb erfolgt über Endemol Shine International und Sky Vision.

