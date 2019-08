Dark Future: Sky lässt zehn Tage lang die Welt untergehen

© Sky

Anfang September strahlt Sky Peter Jacksons Science-Fiction-Streifen "Mortal Engines: Krieg der Städte" aus und startet dafür sogar einen eigenen Pop-up-Sender. Zehn Tage lang geht's im Programm um dystopische Szenarien - Film-Klassiker inklusive.



01.08.2019 - 15:13 Uhr von Alexander Krei 01.08.2019 - 15:13 Uhr

Sogenannte Pop-up-Channels, die nur für wenige Tage senden, sind bei Sky inzwischen in hoher Taktum zu sehen. Während seit diesem Donnerstag ein Eventsender die beiden Actiondarsteller Dwayne Johnson und Jason Stathman in den Mittelpunkt steht, hat Sky jetzt mit Sky Cinema Dark Future HD einen weiteren Pop-up-Kanal in Aussicht gestellt.





Vom 30. August bis 8. September verspricht der Sender dystopische Szenarien rund um die Uhr. Anlass ist die Premiere von Peter Jacksons "Mortal Engines: Krieg der Städte", die für den 1. September geplant ist. Darüber hinaus zeigt Sky über zehn Tage hinweg im Rahmen der Sonderprogrammierung mehr als 20 Science-Fiction-Filme, darunter Steven Spielbergs "Ready Player One" und Denis Villeneues "Blade Runner 2049".

Dazu kommen einige Klassiker wie die "Mad Max"-Reihe und die "Matrix"-Trilogie. Die meisten der Filme, die auf Sky Cinema Dark Future HD laufen, sind darüber hinaus auch on Demand sowie mit dem Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.

