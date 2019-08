"Tote Mädchen lügen nicht" geht noch im August weiter

© Netflix

Nachdem das Ende der zweiten Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" die nächste Katastrophe andeutete, hat Netflix nun bekanntgegeben, wann die Auflösung der Situation folgt. Ab Ende August wird die dritte Runde eingeläutet.



01.08.2019 - 16:49 Uhr von Kevin Hennings 01.08.2019 - 16:49 Uhr

Vor wenigen Wochen verkündete Netflix, dass die umstrittene Suizid-Szene aus der ersten Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" nun doch entfernt wird. Dieser Schachzug ist wohl aber nicht nur auf mögliche moralische Bedenken zurückzuführen. Im Hinblick auf die kommende dritte Staffel war es wohl auch ein erster PR-Aufschlag, der in die jetzt veröffentlichte Terminbekanntgabe mündet. Staffel drei von "Tote Mädchen lügen nicht" steht demnach ab Freitag, den 23. August, zum Streaming zur Verfügung.

Acht Monate sind vergangen, seit Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin und Zach Tyler daran hinderten, sein grausames Vorhaben beim Spring Fling-Ball in die Realität umzusetzen. Nun ist es ihre Aufgabe, die geplante Tat zu vertuschen und Tyler dabei zu helfen, wieder psychisch gesund zu werden. Als nach einem turbulenten Homecoming-Footballspiel jedoch plötzlich ein Spieler verschwindet, wird Clay unter Verdacht gestellt. Ein Außenstehender kommt hinzu, der dabei hilft, die Untersuchungen der Polizei zu überstehen, die die dunkelsten Geheimnisse der Gruppe offenlegen könnten.

2017 begann die Geschichte um "Tote Mädchen lügen nicht" mit der Teenagerin Hannah Baker (Katherine Langford), die sich bereits zu Anfang der Serie das Leben genommen hat. Bevor sie jedoch Selbstmord beging, hat sie auf sieben Oldschool-Kassetten die 13 Gründe dafür festgehalten, warum sie diesen drastischen Schritt gegangen ist. Im Zentrum standen damals der schüchterne Clay (Dylan Minnette) und elf andere Mitmenschen, die in der zweiten Staffel weiter ins Zentrum rückten.

Als Showrunner zeichnet sich weiterhin Tony Award und Pulitzer Preis-Gewinner Brian Yorkey ("Next to Normal") für die Serie verantwortlich. Als ausführende Produzenten sind zudem Mandy Teefey ("Ant Bully"), Kristel Laiblin ("Children of Men"), Selena Gomez ("Spring Breakers") und Joy Gorman ("Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt") tätig. Die dritte Staffel besteht einmal mehr aus 13 Episoden á 60 Minuten.

Season 3. August 23. pic.twitter.com/nLCSn7dFqo — 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) August 1, 2019

Teilen