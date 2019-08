Vox befördert Kuppelshow "First Dates" in die Primetime

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Roland Trettl wird bald auch in der Primetime den Amor mimen: "First Dates" soll künftig nämlich mit zusätzlichen Ausgaben befördert werden - mit einem besonderen Dreh. Für die Adaption wird nämlich nicht im Restaurant gekuppelt, sondern im Hotel.



04.08.2019 - 09:00 Uhr von Alexander Krei 04.08.2019 - 09:00 Uhr

Seit eineinhalb Jahren hat die Kuppelshow "First Dates" inzwischen einen festen Platz im Vorabendprogramm von Vox. Und auch wenn die Quoten bisher nur selten durch die Decke gingen, so hat sich das Format in den vergangenen Monaten bei soliden Marktanteilen um sieben Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stabilisiert. Dass der Sender noch immer großes Vertrauen in "First Dates" setzt, zeigen die jüngsten Pläne aus Köln.

Wie Vox gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, wird "First Dates" demnächst in die Primetime befördert - und zwar in Form des Spin-Offs "First Dates Hotel", von dem beim britischen Fernsehsender Channel 4 in der Vergangenheit bereits drei Staffeln zu sehen waren. Warner Bros. International Television Productions Deutschland produziert die Adaption, bei der Vox vor der Kamera erneut auf Roland Trettl als Gastgeber setzt.

Das Konzept: Singles aus ganz Deutschland checken bei Roland Trettl und seinem Team in einem französischen Boutique-Hotel zum Urlaub ein. Hier treffen die Liebessuchenden bei romantischer Atmosphäre nicht nur auf die anderen Singles, sondern auch auf ihr persönliches Blind Date, das sie bei einem Abendessen besser kennenlernen dürfen. Springt der Funke während des Dates über, kann der Aufenthalt im Hotel gemeinsam mit dem Date-Partner verlängert werden.

Im besten Fall steht am nächsten Tag also ein weiteres Rendezvous an. Passt es nicht, bietet sich durch ein Treffen mit einem der anderen Single-Hotelgäste möglicherweise eine zweite Chance. Wann "First Dates Hotel" den Weg ins Programm finden wird, steht noch nicht fest. Zunächst müssen aber ohnehin erst mal die Kandidaten gefunden werden - am Sonntagmittag startet hierfür der entsprechende Bewerbungsaufruf.

