RTL berichtet in "Exclusiv"-Special über klumsche Hochzeit

Am Wochenende wollen Heidi Klum und Tom Kaulitz heiraten, das bedeutet auch Schwerstarbeit für alle Boulevard-Journalisten. RTL will in "Exclusiv" am Wochenende ausschließlich über die Hochzeit berichten, schon am Freitagmorgen sendete man live von der italienischen Insel Capri.



02.08.2019 - 16:39 Uhr von Timo Niemeier 02.08.2019 - 16:39 Uhr

RTL wird in seiner Boulevard-Sendung "Exclusiv" am kommenden Sonntag ausschließlich über die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz berichten, das hat der Sender nun angekündigt. Ab 17:45 Uhr wird man das einstündige "Exclusiv Spezial: Heidi & Tom - Hochzeit auf Capri" zeigen und dann umfassend über die mehrtägige Hochzeits-Sause berichten. Die RTL-Reporter sind vor Ort auf der italienischen Insel und wollen "Geheimnisse lüften", damit die Zuschauer möglichst nah dran sind an der vermeintlichen Hochzeit des Jahres.

Neben einigen Berichten von der Insel will das Boulevard-Magazin auch nochmal einen Blick zurückwerfen und aufzeigen, wie die Liebesgeschichte zwischen Klum und Kaulitz begonnen hat. Außerdem blickt man auf die Karrieren der beiden Heiratswilligen und zeigt auf, welche Parallelen es zwischen den beiden gibt.

Die RTL-Reporter sind übrigens schon längst auf der Insel, so gab es unter anderem schon am Freitagmorgen in "Guten Morgen Deutschland" Live-Schalten nach Capri, was mal mehr und mal weniger gut funktionierte. Jan Hahn, Susanna Ohlen und Maurice Gajda waren auf der italienischen Insel und wollten die Zuschauer so schon einmal ins Hochzeitsfieber bringen.

Am Sonntag zeigt RTL vor dem "Exclusiv"-Spezial übrigens auch eine Sonderausgabe von "Explosiv". Anlässlich des Formel 1-Rennens in Budapest dreht sich in der Sendung alles um Urlaub in Ungarn am Plattensee. Mit 594 km² ist es der größte Binnensee Mitteleuropas, der besonders viele Camper anzieht. Welche Möglichkeiten es hier gibt, etwa das neumodische Glamping oder auch das klassische Camping, erfahren die Zuschauer dann.

