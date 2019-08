Anstoß am Freitag: So zeigt Sky die Premier League

© Sky

Wenige Tage vor dem Saisonstart hat Sky seine Übertragungspläne für die Premier League vorgestellt, deren Rechte man künftig wieder hält. Die Mehrzahl der Spiele soll live ausgestrahlt werden, der Sonntag soll zum Flaggschiff ausgebaut werden.



05.08.2019 - 16:28 Uhr von Alexander Krei 05.08.2019 - 16:28 Uhr

Ebenso überraschend wie Sky in der vergangenen Periode die Übertragungsrechte an der Premier League an DAZN verlor, so überraschend holte sich der Bezahlsender die Rechte wieder zurück. Ab Freitag steigt der Pay-TV-Sender nach mehrjähriger Abstinenz also wieder ein in die Live-Berichterstattung über die höchste englische Spielklasse - los geht es mit dem Spiel zwischen dem FC Liverpool und Norwich City, das nicht nur auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD gezeigt wird, sondern auch für alle Kunden ohne Sky-Abo via Sky 1.

Generell soll Sky Sport 1 HD zur festen Heimat der Premier League werden - hier sollen fortan Live-Übertragungen, zeitversetzte Spiele und Magazine zu sehen sein. Alle 380 Spiele der Saison sollen zu sehen sein, 232 davon live und damit mehr als je zuvor in Deutschland, wie man stolz mitteilt. Sky verspricht, zu jeder Anstoßzeit mindestens ein Match live zeigen zu wollen. Los geht es jeweils zehn Minuten vor Anpfiff.

Eine Ausnahme bildet der Sonntag, der als Flaggschiff dienen soll - jeweils um 17:00 Uhr wird Moderator und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld durch das "Match of the Week" führen. Jeweils ein Experte wird ihn dabei begleiten. Zum Experten-Kreis zählen René Adler, Mladen Petric und Erik Meijer, den Sky-Zuschauer bereits von den Champions-League-Übertragungen kennen. Abgerundet wird der Sonntag um 19:45 Uhr durch die Highlight-Sendung "What a strike!".

Fester Bestandteil der Berichterstattung sind zudem die Magazine "Match Pack", "Premier League World" und "Preview", die freitags zu sehen sein werden. Zum Saisonstart zeigt Sky am Freitag um 17:00 Uhr zudem den halbstündigen Film "My First", in dem Jürgen Klopp über prägende Erlebnisse und Augenblicke seiner bisherigen Karriere spricht. Die Übertragung des Auftaktspiels beginnt schließlich um 20:00 Uhr: Michael Leopold und Reporter Sven Töllner berichten live von der Anfield Road, als Experte fungiert Erik Meijer und am Mikrofon sitzt Wolff-Christoph Fuss.

Die neue Rechte-Vereinbarung gilt für drei Jahre, also bis einschließlich der Spielzeit 2021/22. Während der Laufzeit wird der Pay-TV-Sender die Premier League als einziger Anbieter in Deutschland und Österreich live übertragen, darüber hinaus sind auch die exklusiven deutschsprachigen Rechte in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein enthalten.

Wechselnde Experten in der Bundesliga

Darüber hinaus hat Sky am Montag auch Details zur künftigen Bundesliga-Berichterstattung genannt. Nachdem sich die bisherigen Experten Reiner Calmund und Christoph Metzelder verabschiedet haben, setzt der Bezahlsender fortan samstags auf die Expertise von Dietmar Hamann, der bislang sonntags im Einsatz war. Denkbar sind darüber hinaus auch Einsätze von wechselnden Experten wie Neuzugang Hannes Wolf, Heribert Bruchhagen oder Mladen Petric.

Sonntags will Sky künftig keinen festen Fachmann mehr benennen, sondern ebenfalls auf seinen Experten-Pool zurückgreifen, dazu gehört neben den Genannten auch Ewald Lienen. Lothar Matthäus bleibt indes Sky-Experte und wird auch künftig zusammen mit Moderator Sebastian Hellmann das Topspiel der Woche live aus dem Stadion begleiten.

Frank Buschmann soll aber der kommenden Saison zudem auch bei den Topspielen am Samstagabend zum Einsatz kommen. Damit erweitert er das Team um Wolff-Christoph Fuss, Kai Dittmann und Martin Groß. Buschmann wird gleich am 1. Spieltag seine Premiere feiern und am 17. August das Topspiel Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04 live kommentieren. Mit Joachim Hebel und Hannes Herrmann hat Sky zudem zwei Neuzugänge bei den Kommentatoren verfplichtet, die beiden kommen zunächst primär bei den Live-Übertragungen der Premier League zum Einsatz.

