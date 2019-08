Sat.1 verrät erste Teilnehmer von "Promi Big Brother"

© Sat.1

Kommenden Freitag startet in Sat.1 die neue Staffel von "Promi Big Brother", nun hat der Sender die ersten Teilnehmer bekanntgegeben. Mit dabei sind viele Ex-Kandidaten diverser Shows, ein RTL-Detektiv sowie die aktuelle Frau von Bert Wollersheim.



06.08.2019 - 08:22 Uhr von Timo Niemeier 06.08.2019 - 08:22 Uhr

Bislang ist es sehr ruhig um die neue Staffel "Promi Big Brother" gewesen, nun hat Sat.1 aber das Geheimnis um die ersten Kandidaten gelüftet. Gleich neun mehr oder weniger bekannte Bewohner hat der Sender am Dienstagvormittag verraten. Die bekanntesten von ihnen sind wohl noch der ehemalige "DSDS"-Teilnehmer und Dschungelkönig Joey Heindle sowie der frühere Detektiv im RTL-Nachmittagsprogramm, Jürgen Trovato.

Die restlichen, von Sat.1 nun in Aussicht gestellten Kandidaten, sind vor allem in der Nische bekannt. Da wäre zum Beispiel Theresia aus der diesjährigen "Germany’s Next Topmodel"-Staffel oder auch die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin Janine Pink. Und es sind noch weitere Ex-Kandidaten diverser Shows dabei: Tobi Wegener war mal bei "Love Island" und Eve Benetatou stand in diesem Jahr im "Bachelor"-Finale. Einen großen Teil der "Promi Big Brother"-Kandidaten hat also mal wieder die Mediengruppe RTL beigesteuert.

Darüber hinaus ins "Promi Big Brother"-Haus einziehen wird Youtuber Chris aka. Killadigga, der den Channel Bullshit-TV betreibt. Mit Ginger Costello Wollersheim hat Sat.1 zudem die Frau von Bert Wollersheim engagiert. Die vorerst letzte im Bunde ist Lilo von Kiesenwetter, die Sat.1 als "Seherin der Stars und Sternchen" ankündigt.

Bei diesen insgesamt neun Personen wird es aber nicht bleiben. Bei der Live-Einzugsshow am Freitag sollen weitere bekannte Gesichter in das Haus einziehen. Wer das sein wird, erfahren die Fans des Formats wohl erst am Freitag nach 20:15 Uhr. Die "Bild" spekuliert, dass mit Zlatko ein "Big Brother"-Kandidat der ersten Stunde ins Haus einziehen soll, auch Mallorca-Sänger Almklausi steht demnach auf der Kandidaten-Liste. Moderiert wird "Promi Big Brother" in diesem Jahr erneut von Jochen Schropp und Marlene Lufen. Produziert wird wie gehabt von Endemol Shine Germany.

