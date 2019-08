"Stern" holt sich Unterstützung von "Barbara"

© G+J/Axel Kirchhof

Ein Blick auf die abstürzende Auflage macht schon deutlich: Der "Stern" kann dringend Unterstützung gebrauchen. Die holt sich die Chefredaktion nun in Form zweier Blattmacher an Bord. Unter anderem kommt Stefanie Hellge von "Barbara"



06.08.2019 - 12:30 Uhr von Uwe Mantel 06.08.2019 - 12:30 Uhr

"Stern"-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier und ihr Kollege Florian Gless verstärken ihr Führungsteam zum 1. Oktober mit einer neuen Blattmacherin und einem neuen Blattmacher. Zum Einen rückt Arne Daniels "Stern"-intern auf. Er ist schon seit 19 Jahren für den "Stern" tätig und leitet derzeit gemeinsam mit Dagmar Gassen noch das Gesellschaftsressort. Daneben holt man Stefanie Hellge an Bord. Sie war zuletzt Redaktionsleiterin bei "Barbara", das sie von Beginn an mit entwickelt und erfolgreich am Markt eingeführt hat.

In ihren neuen Positionen gehören sie der Chefredaktion an und sollen sich um Themenplanung, Blattmischung, Heftstruktur und -produktion kümmern, in erster Linie also um das Tagesgeschäft. Sie übernehmen den Posten in einer für den "Stern" schwierigen Zeit: Die Auflage sank zuletzt erheblich stärker als bei der Konkurrenz, im 2. Quartal lag das Auflagen-Minus bei rund 12 Prozent und damit nun deutlich unter der 500.000er-Marke. Betrachtet man nur die harte Auflage aus Einzelverkauf und Abo, findet der "Stern" sogar nur noch gut 280.000 Käufer.

Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier: "Arne kennt den 'Stern' durch und durch. Im Gesellschaftsressort entwickelt er die starken 'Stern'-Geschichten, für die unser Magazin zu großen Teilen steht. Und Stefanie hat schon mit 'Barbara' vorgemacht, wie viel ‚Wumms‘ in einer Zeile und einem Titel stecken können. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihnen zwei hervorragende Blattmacher an Bord haben, die gemeinsam mit uns Vollgas für die Marke 'Stern' geben werden." Chefredakteur Florian Gless erläutert, wieso er die Verstärkung der Führung für notwendig hält: "Als Chefredakteure sind unsere Aufgaben heute so vielfältig wie die Kanäle, die wir unter dem Dach der Marke 'Stern' bespielen. Wir sind zugleich Journalist, Blatt- und Sitemacher, Stratege, Markenentwickler, -Repräsentant und Manager. Mit Stefanie und Arne gewinnen wir zwei Kollegen, die als wichtige Impulsgeber für unser höchstes Gut – unsere Geschichten – unser Führungsteam perfekt ergänzen."

Unterdessen ist auch die Nachfolge für Stefanie Hellge bei "Barbara" schon geklärt: Neuer Redaktionsleiter wird dort zum 1. Oktober Jan Gritz. Er gehört bereits zum dreiköpfigen Redaktionsleitungs-Team von "Guido" und übernimmt die neue Aufgabe zusätzlich. Brigitte Huber, Chefredakteurin der "Brigitte"-Gruppe sowie von "Barbara" und "Guido": "Ich freue mich, dass wir Jan Gritz für diese neue Aufgabe gewinnen konnten. Er ist ein renommierter Kollege, dessen Arbeit, Kreativität und Teamgeist ich seit vielen Jahren schätze. Als Redaktionsleiter von 'Guido' beweist er, dass er sich mit Persönlichkeitsmagazinen auskennt, und er wird in Zukunft auch 'Barbara' erfolgreich weiterentwickeln. Ich danke Stefanie Hellge ganz herzlich für ihren großartigen Einsatz all die Jahre und freue mich, dass ihre Expertise dem Verlag erhalten bleibt."

Teilen