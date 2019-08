Starzplay zeigt hochgelobte Comedyserie "Ramy"

© Starz

Beim US-Streamingdienst Hulu feierte die Comedyserie "Ramy" von und mit Ramy Youssef im Frühjahr Premiere, im Herbst wird sie auch nach Europa kommen. Starzplay hat sich die Rechte für mehrere Länder gesichert.



06.08.2019 - 14:33 Uhr von Uwe Mantel 06.08.2019 - 14:33 Uhr

Starzplay hat sich die Streaming-Rechte an der Comedy-Serie "Ramy" für Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Irland, Belgien und Luxemburg gesichert. Die Serie, die im Frühjahr in den USA bei Hulu Premiere feierte, auf überaus wohlwollende Kritiken stieß und bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde, startet am 30. August in Großbritannien, in den übrigen Ländern etwas später, aber noch in diesem Jahr.

Mit dem aufstrebenden Comedian Ramy Youssef in der Hauptrolle erzählt "Ramy" die Geschichte eines Ägypters der ersten Generation in Amerika, der sich auf einer spirituellen Erkundung befindet und dabei die politische Spaltung seiner Nachbarschaft in New Jersey erlebt. Als Muslim stellt die Welt Ramy immer wieder vor Aufgaben, die er als moralische Prüfungen empfindet. Aber als typischer Millennial genießt er auch ein Leben ohne Verantwortung und Folgen.

"Ramy" wurde erdacht von Youssef, der auch das Drehbuch schrieb, als Ausführender Produzent fungiert und die Hauptrolle übernimmt. Weitere Ausführende Produzenten sind Jerrod Carmichael, Ravi Nandan von A24, die Showrunner Bridget Bedard und die Co-Creator Ari Katcher und Ryan Welch. Produktionsfirma ist A24. Starzplay ist hierzulande über Prime Video Channels und über die Apple TV-App einzeln buchbar.

Teilen