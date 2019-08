Vox geht bei der Neuauflage von "Survivor" aufs Ganze

© TVNow

Vox wird seine Adaption der international sehr erfolgreichen Abenteuershow "Survivor" ab Mitte September zeigen, die Ausstrahlung zieht man dann bis in den Dezember. Es ist der dritte Versuch, das Format in Deutschland zu etablieren.



07.08.2019 - 10:39 Uhr von Timo Niemeier 07.08.2019 - 10:39 Uhr

In der Vergangenheit haben sich bereits RTL II und ProSieben an einer deutschen Adaption von "Survivor" versucht. Sie sind gescheitert und deswegen war es auch so überraschend, als Vox im Oktober 2018 ankündigte, einen neuen Anlauf zu wagen. Bei den Screenforce Days wurde bereits bekannt, dass Florian Weber die Show moderieren soll, nun gibt es weitere Infos. So startet Vox "Survivor" am 16. September, die Ausgaben werden immer montags ab 20.15 Uhr zu sehen sein. Bei TVNow gibt es die neuesten Folgen immer schon eine Woche vorher.

© TVNow/Rosa Pelzer © TVNow/Rosa Pelzer

Inhaltlich unterscheidet sich das deutsche "Survivor" nicht von den vielen internationalen Versionen. 18 Kandidaten leben 39 Tage lang auf einer einsamen Insel und sind zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt. Ohne fremde Hilfe müssen die Teilnehmer Feuer machen, Schlafplätze bauen und sich in Wettkämpfen beweisen. Während die Gewinnergruppe nach den Wettkämpfen Immunität erhält, muss die Verlierergruppe jedes Mal einen Spieler aus den eigenen Reihen wählen, der die Insel verlassen muss. Später werden die verbliebenen Spieler in einer Gruppe zusammengeführt.

Im Finale wählt eine Jury, bestehend aus den zuletzt ausgeschiedenen Spielern, den Gewinner der Sendung. Es geht also auch darum, die Mitspieler nicht völlig zu vergrätzen, um am Ende genug Stimmen für den Sieg zu haben. Der Sieger erhält schließlich 500.000 Euro. In den USA ist "Survivor" bereits seit fast 20 Jahren ein großer Erfolg, CBS schickt im September bereits die 39. Staffel auf Sendung. Der damalige Vox-Chefredakteur Kai Sturm, der inzwischen zusammen mit Markus Küttner die RTL-Unterhaltung leitet, versprach im Oktober 2018 eine "außerordentlich authentische, anspruchsvolle und moderne Umsetzung" von "Survivor".

Teilen