Sport1 startet neues Magazin "Magenta Sport: Arena"

Sport1 startet bereits in der kommenden Woche ein neues wöchentliches Sport-Magazin, das immer dienstags über Highlights aus zahlreichen Sport-Ligen von Fußball über Eishockey bis Basketball und eSports berichtet.



07.08.2019 - 11:16 Uhr von Uwe Mantel 07.08.2019 - 11:16 Uhr

Am 13. August feiert bei Sport1 das neue Format "Magenta Sport: Arena" Premiere. Immer dienstags um 19 Uhr fasst Sport1 darin eine Stunde lang Highlights aus zahlreichen Sport-Ligen und -Wettbewerben zusammen. Im Einzelnen geht's um die Fußball-Bundesliga, die 3. Liga, Frauenfußball-Bundesliga, DEL, BBL, die UEFA Champions League sowie auch um eSports.

Gezeigt werden neben Spielberichten auch aktuelle News, Analysen sowie Vorberichte zu den einzlenen Ligen und Wettbewerben. Die Moderation der Sendung, die live aus dem Sport1-Studio in Ismaning gesendet wird, übernimmt in der Stammbesetzung Sascha Bandermann (der in der ersten Augabe allerdings noch fehlt), als Co-Moderatoren wechseln sich Laura Papendick, Ruth Hofmann und Jochen Stutzky ab. In der ersten Woche geht's abweichend von den oben genannten Wettbewerben vor allem um den DFB-Pokal, die erste Sendung moderieren Markus Krawinkel und Laura Papendick.

Daniel von Busse, COO TV von Sport1, verspricht einen "kompakten Überblick über Deutschlands Top-Ligen" und einer "optimalen Ergänzung zum Live-Angebot" des Senders. Hiro Kishi, Leiter Sportsponsoring der Telekom: "Uns hat das Free-TV-Format einer hochwertigen Zusammenfassung von Deutschlands Top-Ligen auf Sport1 sofort überzeugt. Woche für Woche werden hier nicht nur die Highlights des Wochenendes gezeigt, sondern mit hoher sportjournalistischer Qualität analysiert, eingeordnet und erklärt. Wir freuen uns, dass wir als Namensgeber der ‚Magenta Sport: Arena‘ ein Teil dieser neuen Sendung auf Sport1 sein können."

