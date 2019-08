"Er sagt, sie sagt": "Paula kommt" Ende August zurück

© Sixx

Sixx setzt Ende August die Reihe "Paula kommt - Er sagt, sie sagt" fort. Dann geht's unter anderem ums Thema Selbstbefriedigung aus weiblicher und männlicher Sicht. Zuvor geht die "Promi-Hebamme" auf Sendung.



Paula Lambert widmet sich bei Sixx inzwischen in einer ganzen Reihe an Formaten Sex-Themen, im Frühjahr kam auch eine vierteilige erste Staffel von "Er sagt, sie sagt" hinzu. Gemeinsam mit Lukas Kaschinski nehmen sie dabei verschiedene Themen aus männlicher und weiblicher Sicht unter die Lupe. Am Mittwoch, 28. August meldet sich das Format um 22:15 Uhr mit neuen Folgen zurück. Auf dem Themenplan der ersten Sendung stehen unter anderem Selbstbefriedigung und Vulva-Watching. Direkt im Anschluss wiederholt Sixx dann die Reihe "Paula kommt - Extreme Love" - zum Auftakt die Folge "Das Paar mit den Gummipuppen".

Den Start in den Mittwochabend bestreitet Sixx ab dem 28. August mit dem britischen Format "Emma Willis: Delivering Babies", das hierzulande als "Promi-Hebamme: Emma Willis auf der Babystation" zu sehen sein wird. Die britische Fernsehmoderatorin (u.a. "The Voice UK") und dreifache Mutter unterstützt darin zehn Wochen lang Hebammen auf einer Entbindungssation tatkräftig. Sixx zeigt die sechs Ausgaben in Doppelfolgen.

Auch freitags setzt man zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ab 30. August auf ein zugekauftes Format: In "American Beauty Star" treten zwölf Hair- und Make-up-Artists gegeneinander an. Die Kandidaten verwandeln ihre Models jede Woche in wahre Kunstwerke und gehen dabei an ihre Grenzen. Supermodel Adriana Lima begleitet die Teilnehmer auf ihrer Reise durch die Modewelt, an deren Ende dem Sieger 50.000 Dollar widmen. Das Format lief in den USA 2017 bei Lifetime. Sixx zeigt Doppelfolgen, ehe ab 22:05 Uhr "red.Style" zu sehen ist.

