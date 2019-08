Vox holt seine "Beet-Brüder" Anfang September zurück

© Vox

Anfang September wird Vox die nächste Staffel seiner "Beet-Brüder" zeigen, zuletzt performte die Sendung stets gut. Einen Tag zuvor zeigt der Sender auch die erste neue XXL-Dokumentation der Saison, künftig werden diese in loser Reihenfolge ins Programm genommen.



08.08.2019 - 16:45 Uhr von Timo Niemeier 08.08.2019 - 16:45 Uhr

Vox hat einen Ausstrahlungstermin für die fünfte Staffel der "Beet-Brüder" angekündigt. Sieben neue Folgen sind ab dem 1. September auf dem gewohnten Sendeplatz am Sonntagvorabend ab 18:10 Uhr zu sehen. Erneut geht es dann wieder zu verschiedenen Menschen, sie aus einem langweiligen Stück Rasen einen Traumgarten machen wollen. Zum Auftakts geht’s zu einer kinderreichen Familie nach Rheinland-Pfalz. Mit dabei ist natürlich auch wieder Claus, der einst bei "Ab ins Beet" bekannt wurde und dort mit seinen Fußball-Shirts und Sprüchen zu einer Art Aushängeschild wurde.

Aus Quotensicht konnte sich Vox immer auf die "Beet-Brüder" verlassen, die zuletzt im Herbst 2018 gezeigte vierte Staffel erreichte im Schnitt achteinhalb Prozent Marktanteil. Im Oktober 2018 stellte das Format mit 2,18 Millionen Zuschauern einen Reichweitenrekord auf, der Marktanteil in der Zielgruppe lag damals bei 11,5 Prozent. Das thematisch ähnliche "Ab ins Beet" war zuletzt noch etwas erfolgreicher und erzielte im Schnitt etwas mehr als neun Prozent Marktanteil.

Ende August kehren bei Vox zudem die XXL-Dokus am Samstagabend zurück ins Programm. Am 31. August zeigt man die Doku "Kindheit unterm Hakenkreuz - 80 Jahre 2. Weltkrieg". In den Wochen danach gibt es zwar nicht regelmäßig lange Dokus zu sehen, aber immer mal wieder. Angekündigt wurden bereits vierstündige Dokus über 30 Jahre Mauerfall und das Leben und die Karriere von Udo Jürgens.

