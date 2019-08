"Bachelor" Paul Janke schenkt bald Alkohol bei RTL aus

© TVNow

Ob dafür wohl eine Umschulung nötig war? Paul Janke, erster "Bachelor" nach der Neuauflage, wird in der kommenden "Bachelor in Paradise"-Staffel zu sehen sein. Dann allerdings nicht als Kandidat, sondern als Barkeeper und Mann zum Zuhören.



08.08.2019 - 17:13 Uhr von Timo Niemeier 08.08.2019 - 17:13 Uhr

Im Herbst ist bei RTL die zweite Staffel von "Bachelor in Paradise" zu sehen. In dem Format wohnen ehemalige "Bachelorette"- und "Bachelor"-Teilnehmer gemeinsam in einem Resort und geben vor, die große Liebe zu suchen. Einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, eine Personalie hat RTL aber schon frühzeitig geklärt: die des Barkeepers.

Diese Rolle übernimmt in der kommenden Staffel Paul Janke und damit ein ehemaliger "Bachelor". Janke war im vergangenen Jahr auch bei "Bachelor in Paradise", fand dort aber nicht die große Liebe. In den neuen Ausgaben können die Damen allerdings nicht mit ihm anbandeln. Janke ist fürs Mixen der Cocktails zuständig - und vielleicht schenkt er ja auch den ein oder anderen Rosé aus.

Darüber hinaus soll Janke den Singles auch als Ansprechpartner dienen. Quasi eine neutrale Schulter, an der sich alle ausheulen können. "Meine neue Aufgabe wird sein, dass ich für die Singles ein paar Cocktails mixe, vor allem aber auch Ansprechpartner für sie bin. Ich bin gespannt, wer dabei sein wird und freue mich wirklich auf die Gespräche", sagt Janke.

Janke wandelt damit auf den Spuren von Wells Adams, der in den USA zunächst als Kandidat bei der "Bachelorette" und später auch bei "Bachelor in Paradise" mitgemacht hat. Nachdem er in beiden Shows ausschied, beim Publikum aber offensicht dennoch gut angekommen war, holten die Verantwortlichen ihn als Barkeeper zurück. RTL kam mit der ersten Staffel von "Bachelor in Paradise" im vergangenen Jahr auf zwei Millionen Zuschauer und 14,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damals lief das Format aber noch zwischen Mai und Juni. Im Herbst dürfte die Konkurrenz härter sein.

Teilen