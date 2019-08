Studio Hamburg Enterprises holt Interimsgeschäftsführerin

© Studio Hamburg

Studio Hamburg Enterprises hat die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers Christian Rönsch geregelt - zumindest vorerst. Tania Reichert-Facilides wird als Interimsgeschäftsführerin seine Aufgaben übernehmen.



09.08.2019

Tania Reichert-Facilides ist bei Studio Hamburg Enterprises zur Interimsgeschäftsführerin ernannt worden. Am Freitagmorgen sind die Mitarbeiter des Unternehmens über die Personalie informiert worden. Sie übernimmt damit die vorübergehend die Aufgaben von Christian Rönsch, über dessen Abschied nach fünf Jahren DWDL.de bereits Anfang Juli berichtet hatte. "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, mich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen", erklärte Rönsch jetzt.





Johannes Züll, Vorsitzender der Geschäftsführung der Studio Hamburg Gruppe: "Wir freuen uns, mit Tania Reichert-Facilides eine ausgewiesene Expertin für Medienvertrieb und Ko-Produktion gewinnen zu können. Sie wird gemeinsam mit mir und dem erfahrenen Management-Team die SHE in spannenden Zeiten weiterentwickeln. Mein ausdrücklicher Dank gilt Christian Rönsch für seine Leistungen und sein großes Engagement. Er hat das Unternehmen erfolgreich aufgestellt. Wir wünschen ihm alles Gute für seine berufliche Zukunft."

Tania Reichert-Facilides blickt indes optimistisch in die Zukunft: "Ich freue mich über die neue Herausforderung. Der Markt entwickelt sich dynamisch. Die SHE ist breit positioniert, um an dieser Entwicklung erfolgreich partizipieren zu können." Ob sie dauerhaft die Position der Geschäftsführerin übernehmen wird, wird derzeit nicht komplett ausgeschlossen, heißt es von Seiten des Unternehmens auf DWDL.de-Nachfrage - konkret geplant sei es aber nicht, schließlich ist Reichert-Facilides durch ihre eigene Firma in München ohnehin gut beschäftigt.



Reichert-Facilides war von 1994 bis 2010 Geschäftsführerin der Universum Film und gründete später die Freebird Pictures, mit der sie unter anderem "Petterson & Findus" und "Richard der Storch" koproduzierte. Darüber hinaus ist sie Initiatorin der "Animation Germany", einer Organisation für internationales Marketing der deutschen Animations- und VFX-Branche und im Sektionsvorstand Animation der Produzentenallianz.



