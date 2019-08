RTL II sucht bald den "perfekten Kindergeburtstag"

© RTL II

Ende August schickt RTL II erstmals ein Format auf Sendung, in der verschiedene Eltern gegeneinander antreten, um den "perfekten Kindergeburtstag" auszurichten. Wer die beste Party schmeißt, erhält am Ende sogar einen Preis.



09.08.2019 - 11:27 Uhr von Timo Niemeier 09.08.2019 - 11:27 Uhr

Mission Impossible bei RTL II, oder: Eltern versuchen, den "perfekten Kindergeburtstag" für ihre Kleinen auszurichten. "Der perfekte Kindergeburtstag" heißt dann auch das neue Format, das der Sender erstmals am 24. August um 14:15 Uhr ausstrahlen wird. In der Woche darauf steht eine zweite Ausgabe an. Das neue Format ersetzt auf dem Sendeplatz am Samstagnachmittag eine Wiederholung von "Der Trödeltrupp".

Der Titel der Sendung beschreibt das Format eigentlich schon ganz gut: Unterschiedliche Familien treten gegeneinander an und müssen den perfekten Kindergeburtstag ausrichten. Dafür haben sie jeweils 500 Euro zur Verfügung und müssten sich an Zeitvorgaben halten. Die Party selbst wird schließlich von den Konkurrenzeltern und –kindern bewertet. Wer die beste Bewertung bekommt, gewinnt einen Kurzurlaub für die ganze Familie. In der ersten Folge richten vier Berliner Familien jeweils einen Geburtstag aus, Folge zwei beschäftigt sich mit vier Familien aus Köln. Geplant haben die Erwachsenen unter anderem eine Olympia-Party, ein Dschungel-Fest oder auch eine "Star Wars"-Sause und eine Feier, die ganz unter dem Motto "Harry Potter" steht.

