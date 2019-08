Opdenhövel und Gätjen in neuem Auswärtsspiel vereint

© ProSieben

Die zuletzt oft beschworene Magie des Live-Fernsehens gipfelt im Herbst in der "Live-Show bei dir zuhause", mit der ProSieben gewissermaßen das "Auswärtsspiel" reaktiviert. Matthias Opdenhvöel und Steven Gätjen übernehmen die Moderation.



12.08.2019 - 00:00 Uhr von Alexander Krei 12.08.2019 - 00:00 Uhr

Fast drei Jahre ist es inzwischen her, dass ProSieben am Samstagabend sein "Auswärtsspiel" zeigte - eine mehrstündige Live-Show, die von Elton und Palina Rojinski vorwiegend im Wohnzimmer eines Zuschauers stattfand. Bei der Endemol-Produktion handelte es sich ganz sicher um eine der ungewöhnlichsten Sendungen der vergangenen Jahre. Während die TV-Quote mit knapp mehr als zehn Prozent Marktanteil überschaubar blieb, tobte in den sozialen Netzwerken eine hitzige Neid-Diskussion darüber, warum ausgerechnet der Vertriebsdirektor einer Bank als Kandidat bestimmt wurde.

Es lief also längst nicht alles rund beim "Auswärtsspiel", doch auch wenn es seither keine weitere Folge gab, so beschäftigte sich ProSieben in den vergangenen Jahren immer wieder mit einer möglichen Fortsetzung. Tatsächlich will der Privatsender nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de demnächst einen neuen Anlauf wagen, wenn auch nicht mit identischem Konzept. Wie der Sender bestätigte, wird es im Herbst erstmals "Die Live-Show bei dir zuhause" zu sehen geben.

© ProSieben/Thomas Leidig/ZDF/Marcus Höhn

Spannend ist das Projekt, hinter dem diesmal Banijay Productions Germany steht, auch mit Blick auf das Personal: Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen werden erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen - beide feierten in den vergangenen Wochen als Moderatoren von "The Masked Singer" und "Joko und Klaas gegen ProSieben" große Erfolge und sollen nun, unterstützt von Prominenten, die etwas andere Live-Show zu guten Quoten führen. In der neuen Sendung melden sich beide aus einem Wohnviertel in Deutschland und lassen zwei Familien an der Seite der Moderatoren gegeneinander antreten.

"ProSieben liebt Live-Shows und unvorhersehbare TV-Momente. Wir hatten vor drei Jahren viel Freude mit dem 'Auswärtsspiel'. Jetzt haben wir am Konzept gefeilt: Wir lassen zwei benachbarte Familien oder Wohngemeinschaften mitten auf ihrer Straße gegeneinander antreten - und verwandeln die Nachbarschaft in die ProSieben-Arena", sagt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann über das Konzept des Neustarts, für den sich ab sofort interessierte Familien oder Wohngemeinschaften bewerben können.

Gätjen und Opdenhövel sollen in der Sendung als Spielführer fungieren - ein Doppel, von dem sich Rosemann einiges verspricht "Die beiden sind ein unschlagbares Live-Doppel, das zum ersten Mal gemeinsam durch eine große Samstagabendshow führt. Das verspricht jede Menge Spaß und unvorhersehbares, spannendes Live-TV", ist sich der ProSieben-Chef sicher. Wann genau "Die Live-Show bei dir zuhause" laufen wird, ist noch nicht bekannt.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

