ZDF holt auch restliche Vorabendserien zurück

Dass die "SOKO"-Serien im September zurückkehren, war bereits bekannt. Nun hat das ZDF auch verraten, wann die neuen Folgen der restlichen Vorabendserien gezeigt werden. Ab September gibt’s Nachschub von den "Rosenheim-Cops" & Co.



13.08.2019 - 08:24 Uhr von Timo Niemeier 13.08.2019 - 08:24 Uhr

Das ZDF hat neue Staffeln seiner Vorabendserien in Aussicht gestellt. Zuletzt gab man bereits bekannt, wann die "SOKOs" ihren Weg zurück ins Programm finden, nun steht auch fest, wann die anderen Serien zurückkehren. So startet die neue Staffel der "Rosenheim-Cops" am 24. September, gleich 26 neue Folgen wird man in den Wochen und Monaten danach immer dienstags ab 19:25 Uhr zeigen. Einen Tag später kehrt auf diesem Sendeplatz "Heldt" zurück, hier liegen 15 neue Folgen vor.

Am 26. September meldet sich ab 19:25 Uhr "Notruf Hafenkante" zurück, auch hier hat das ZDF gleich 25 neue Folgen produzieren lassen und wird es damit locker bis ins Jahr 2020 schaffen. Die letzte neue Vorabendserie, die sich zurückmeldet, ist "Bettys Diagnose". Diese Serie ist ab dem 27. September wie gehabt immer freitags ab 19:25 Uhr zu sehen. Die Hauptrolle in den 26 frischen Folgen hat erneut Annina Hellenthal inne, die die Rolle der Betty 2017 von Bettina Lamprecht übernommen hatte.

