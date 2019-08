DAZN holt Fritz von Thurn und Taxis noch einmal ans Mikro

© Sky / Firo

Unter dem Hashtag #Fritzlove wurde Fritz von Thurn und Taxis vor zwei Jahren zu seinem Abschied in den sozialen Netzwerken gefeiert. Nun hofft DAZN auf ähnlich viel Aufmerksamkeit und holt den Kommentator zum Bundesliga-Auftakt einmal zurück.



13.08.2019 - 10:38 Uhr von Alexander Krei 13.08.2019 - 10:38 Uhr

Von der neuen Saison an hält DAZN bekanntlich jene Bundesliga-Rechte, die bislang bei Eurosport lagen - und zum Auftakt wird der Sportstreamingdienst eine ganz besondere Stimme ans Mikrofon zurückholen: Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis sitzt am Freitag beim Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC am Mikrofon.

Einen entsprechenden "Bild"-Bericht bestätigte ein DAZN-Sprecher am Dienstag auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Für Thurn und Taxis richtet DAZN sogar eine eigene Tonspur ein: Wer ihn an der Seite von Co-Kommentator Uli Hebel hören möchte, kann die entsprechende Option wählen. Über die klassische Option werden Jan Platte als Kommentator und Ralph Gunesch als Experte durch das Spiel führen.

Die Kombination aus Fritz von Thurn und Taxis und Uli Hebel ist insofern spannend, weil der langjährige Sky-Reporter, dessen journalistische Laufbahn einst beim Bayerischen Rundfunk begann, so etwas wie Hebels "Lehrer" war. Nach 24 Jahren bei Sky und dem Vorgänger-Sender Premiere hatte Thurn und Taxis 2017 seine Karriere beendet und war seither vor allem als Talk-Gast in Erscheinung getreten.

Insbesondere zum Ende seiner Laufbahn entstand ein regelrechter Kult um den Kommentator - zahlreiche Fans bekundeten in den sozialen Netzwerken mit dem von "FUMS" ins Leben gerufenen Hashtag #Fritzlove ihre Sympathie für den gebürtigen Österreicher. Nun können sie seiner Stimme zum Auftakt der Bundesliga-Saison also noch einmal lauschen.

