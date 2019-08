Jubiläum: Tele 5 zeigt bald den 100. "SchleFaZ"

© Tele 5

In wenigen Tagen beginnt Tele 5 mit der neuesten "SchleFaZ"-Staffel, nun hat man auch bekanntgegeben, welche Filme darin zu sehen sein werden. Im Oktober steht dann auch der 100. Streifen der Reihe an.



13.08.2019 - 10:24 Uhr von Timo Niemeier 13.08.2019 - 10:24 Uhr

Am 23. August startet bei Tele 5 die Sommerstaffel der "SchleFaZ", acht Wochen lang dreht sich dann wieder alles um die schlechtesten Filme aller Zeiten. Wie schon in der Vergangenheit wird der Sender jeden Freitag am späten Abend einen besonders schlechten Film zeigen, der dann von Oliver Kalkofe und Peter Rütten kommentiert wird. Nun hat Tele 5 auch einen Einblick in die Film-Schmankerl gegeben, die man zeigen wird. So steht zum Staffelstart "Plan 9 aus dem Weltall" an, eine Woche später zeigt man "Dirndljagd am Kilimandscharo".

Weitere Filme, die man im Rahmen der neuen "SchleFaZ"-Staffel zeigen wird, sind: "Die fliegenden Feuerstühle" (6. September), "Evil Toons - Flotte Teens im Geisterhaus" (13. September), "Toxic Avenger" (20. September), "Hausfrauen-Report 3" (27. September) und "Laserkill - Todesstrahlen aus dem All" (4. Oktober). Zum Abschluss am 11. Oktober steht ein ganz besonderer "SchleFaZ" auf dem Programm, dabei wird es sich nämlich um den 100. Film der Reihe handeln. Welcher das sein wird, behält Tele 5 einstweilen aber noch für sich.

