"Good Doctor": Ab September bei Vox, vorher bei TVNow

Auch wenn die Quoten im Lauf der 1. Staffel schon sanken: "The Good Doctor" gehört zu den wenigen erfolgreichen neuen US-Serien im deutschen Free-TV. Im September geht's bei Vox weiter - oder schon deutlich früher bei TVNow



14.08.2019 - 10:41 Uhr von Uwe Mantel 14.08.2019 - 10:41 Uhr

Die Liste der Fehlschläge bei den Versuchen, neue US-Serien im deutschen Free-TV ist über die letzen Jahre so lang geworden, dass beispielsweise RTL diese Programmfarbe gleich komplett aus dem Programm getilgt hat und andere Sender schon deutlich zurückhaltender geworden sind. Doch es gibt auch noch Erfolgsgeschichten - so wie etwa "The Good Doctor" über den autistischen Jung-Chirurgen Dr. Shaun Murphy. Die im Herbst letzten Jahres hervorragend mit bis zu 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gestartete Serie konnte dieses Quotenniveau zwar nicht bis zum Schluss halten, erzielte aber auch am Ende der Staffel noch gute Quoten.

An diesen Erfolg will Vox nun anknüpfen und bringt die 2. Staffel am 11. September an den Start. Am Sendeplatz ändert sich nichts, "The Good Doctor" läuft in Erstausstrahlung auch weiterhin mittwochs ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Derzeit sind die Wiederholungen der ersten Staffel mittwochs am späteren Abend zu sehen - mallerdings mit sehr überschaubarem Erfolg. Wer nicht auf die Free-TV-Ausstrahlung warten will, kann die zweite Staffel schon vorab im kostenpflichtigen Bereich von TVNow sehen. Schon am kommenden Freitag, 16.8., wird hier die komplette zweite Staffel auf einen Schlag online gestellt.

Und darum geht's in den neuen Folgen: Nach Dr. Shaun Murphys (Freddie Highmore) gravierendem Fehler im Operationssaal ist seine Zukunft am renommierten St. Bonaventure Krankenhaus in San José ungewiss. Denn wieder steht zur Diskussion, ob Shaun wegen seines Autismus überhaupt für den Chirurgenjob geeignet ist. Und seitdem Dr. Marcus Andrews (Hill Harper) auch noch Klinikchef ist, weht ein anderer Wind im St. Bonaventure. Andrews pocht darauf, dass Shaun an seiner Kommunikation mit den Patienten und deren Angehörigen arbeiten muss. Keine leichte Aufgabe für den jungen Arzt, denn soziale Interaktionen und empathisches Verhalten lassen ihn an seine Grenzen stoßen. Aber nicht nur das beschäftigt Shaun, auch die unerwartete Gehirntumordiagnose seines Mentors Dr. Glassman (Richard Schiff) setzt ihm schwer zu. Unterdessen halten weitere medizinische Notfälle das Team des St. Bonaventure Krankenhauses in Atem. Vor allem als das gesamte Krankenhaus aufgrund einer tückischen Viruserkrankung unter Quarantäne gestellt werden muss, gerät das Leben der Ärzte und Patienten in Gefahr. Und auch privat geht es bei den Medizinern drunter und drüber. Vor allem die Rückkehr von Shauns alter Nachbarin und Freundin Lea (Paige Spara) wirbelt so einiges auf.

Am gleichen Tag bringt Vox übrigens auch die vierte Staffel von "Chicago Med" auf Sendung. Die Serie wechselt damit vom Freitag- auf den Mittwochabend, künftig sind die neuen Folgen ab 22:10 Uhr zu sehen, wobei Vox auch hier immer zwei Episoden zeigt. Schaden kann "Chicago Med" der Wechsel nicht, zuletzt lag die Serie bei im Schnitt knapp fünfeinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

