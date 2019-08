Bestätigt: Christoph Metzelder wird Experte bei der ARD

© Screenshot Das Erste

Eigentlich wollte Christoph Metzelder nach seinem Abgang bei Sky zurück in den Profifußball, jetzt heuert er bei der ARD erneut als Experte an. Darüber hinaus hat der Senderverbund einen weiteren Experten fest verpflichtet.



14.08.2019 - 11:22 Uhr von Timo Niemeier 14.08.2019 - 11:22 Uhr

Die ARD hat Christoph Metzelder und Thomas Broich fest als Fußball-Experten verpflichtet, beide werden bis einschließlich zur Europameisterschaft im kommenden Jahr abwechselnd im Rahmen der Live-Übertragungen zum Einsatz kommen und das Geschehen auf dem Platz analysieren und einordnen. Sie können dabei sowohl als Gesprächsgast beim Moderator vor Ort sein, aber auch als Co-Kommentator bei den Livespielen eingesetzt werden.

Die Verpflichtung von Broich überrascht nicht. Er begleitete in diesem Jahr bereits die U21-EM im Ersten, zuletzt war er beim DFB-Pokalauftakt im Einsatz. Beim Spiel Bayern München gegen Energie Cottbus war er Experte und Co-Kommentator. Metzelders Verpflichtung wurde bereits vor einigen Tagen von der dpa vermeldet, nun ist offenbar auch die finale Unterschrift erfolgt. Metzelder war zuvor jahrelang als Sky-Experte im Einsatz, verließ den Sender aber nach der letzten Saison und kündigte an, in den Profifußball zurückkehren zu wollen. Daraus ist aber augenscheinlich nichts geworden.

Metzelder selbst sagt nun zum Wechsel zur ARD: "Seit einigen Jahren darf ich das Geschehen im Profifußball als Fußball-Experte begleiten. Die neue Aufgabe lässt sich sehr gut mit meinem Engagement beim TuS Haltern am See und dem Fußball-Lehrer-Lehrgang, den ich gerade absolviere, verbinden. Im ARD-Team habe ich mich außerdem schon bei der Bundesliga-Liveübertragung des Revierderbys im April sehr wohl gefühlt und freue mich, dass wir diese Zusammenarbeit nun bis zur Fußball-Europameisterschaft fortsetzen." Sky hatte das Revierderby an Das Erste sublizenziert. Dass man dann gleich seinen Experten an den Sender verliert, hatte man damals wohl noch nicht gedacht.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sagt zu den beiden Neuzugängen: "Mit Christoph Metzelder und Thomas Broich haben wir zwei sympathische, kluge und unterhaltsame Fußball-Experten bis einschließlich der UEFA EURO 2020 für uns gewinnen können. Beide haben in der Vergangenheit im Ersten schon bewiesen, dass sie sowohl vor der Kamera als auch am Mikro eine große Bereicherung für unser Programm sind."

