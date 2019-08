ProSiebenSat.1 kooperiert bei Quiz-App mit dem "kicker"

© ProSiebenSat.1

Mit "Quipp" hat die ProSiebenSat.1-Gruppe schon seit einigen Monaten eine Live-Quiz-App auf dem Markt. Pünktlich zum Saison-Auftakt der Bundesliga baut man diese nun aus und kooperiert mit dem "kicker", so sind wöchentlich Fußball-Quiz-Ausgaben geplant.



14.08.2019 - 12:57 Uhr von Timo Niemeier 14.08.2019 - 12:57 Uhr

Der "kicker" kooperiert mit ProSiebenSat.1. Zusammen setzt man in der Quiz-App "Quipp" künftig die "Quipp kicker Show" um. Fußball-Fans können darin jeden Samstag um 18 Uhr ihr Wissen unter Beweis stellen und bis zu 1.000 Euro gewinnen. Die Spieler, die alle zehn Fragen richtig beantwortet haben, teilen sich diese Summe, jeder einzelne erhält in der Regel also deutlich weniger Geld - außer er oder sie ist der/die einzige mit zehn richtigen Antworten. Die erste Ausgabe der Fußball-Sendung ist für den 17. August geplant.





Künftig will man auch weitere Sendungen am Dienstag und Mittwoch im Vorfeld der Champions League sowie vor DFB-Pokalspielen umsetzen. Durch die Fußball-Ausgaben führt Sven Gold, Moderator von "taff Online". Die klassischen "Quipp"-Runden finden jeden Tag um 20 Uhr statt. Derzeit nehmen im Schnitt rund 40.000 User pro Ausgabe teil, 600.000 Menschen haben sich die App, die ProSiebenSat.1 immer wieder im laufenden Programm bewirbt, installiert.

Stefan Atanassov, Chief Product Officer Entertainment ProSiebenSat.1, sagt zur Kooperation mit dem "kicker": "Ob gemeinsam mit den Freunden zuhause oder auf dem Heimweg vom Stadion: Die Quipp kicker Show lässt künftig den aktuellen Spieltag mit Deutschlands riesiger Fußball-Community ausklingen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der kicker-Redaktion, um den zahlreichen Fans auf Quipp einen sportlich unterhaltsamen und interaktiven Wettbewerb zu ermöglichen, bei dem ihr Wissen zu barem Geld führt."

Werner Wittmann, Leiter Digitale Medien bei "kicker" ergänzt: "Es gibt kaum einen Fußballfan in Deutschland, der sich an den Spieltagen nicht auf unseren Plattformen bewegt. Für unsere kicker Show bei Quipp sehen wir großes Potential, all die Fans noch länger und intensiver an uns zu binden. Mit ProSiebenSat.1 haben wir einen tollen Partner, der sowohl Technologie als auch eigene Zielgruppe mit in die Kooperation einbringt."

Teilen