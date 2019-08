Darf der das? RTL zeigt "Chris Tall Show" bald live

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die zweite Staffel der "Chris Tall Show" steht in den Startlöchern. Im Anschluss an die neuen "Ninja Warrior"-Ausgaben meldet sich der Comedian zurück, seine Show wird RTL dann live ausstrahlen. Damit macht man auch dem neuen Comedy-Abend in Sat.1 Konkurrenz.



RTL hat die Rückkehr von Chris Talls Personality-Show "Darf er das? Die Chris Tall Show" in Aussicht gestellt. Die zweite Staffel ist ab dem 13. September immer am späten Freitagabend ab 23 Uhr zu sehen. Das besondere an den sechs neuen Folgen: RTL wird sie alle live senden. In dem Format begrüßt der Comedian jede Woche einen Promi auf seiner Couch. Der wird dann auch Teil seiner Studioaktionen. Durch den Live-Faktor sollen Zuschauer vor dem TV-Gerät in die Sendung eingebunden werden. Einspieler wird es auch weiterhin geben.

"Ich freue mich unglaublich, die 2. Staffel meiner Sendung verkünden zu dürfen. Das macht mich sehr stolz! Das Beste: Wir senden live! Das kommt meiner Art Comedy zu machen sehr entgegen und ist natürlich für alle Beteiligten auch spannender. Wir werden beibehalten was Spaß gemacht hat und ansonsten die Sendung auf dem Kopf stellen! Ich freue mich auf diese Herausforderung - wer weiß, was da alles schief geht", sagt Chris Tall.

"Darf er das? Die Chris Tall Show" wechselt damit auch den Sendeplatz. Die erste Staffel lief im Herbst 2018 noch am späten Samstagabend im Anschluss an "Das Supertalent" und "Take Me Out" bzw. "Adam sucht Eva". Dadurch begann die Show teilweise erst nach Mitternacht, mit im Schnitt 13,2 Prozent lief es angesichts des Vorlaufs dann auch nicht allzu berauschend, wenngleich Chris Tall damit natürlich oberhalb des Senderschnitts lag.

In diesem Jahr ist das Lead-In die neue Staffel von "Ninja Warrior Germany". Insgesamt neun Folgen seiner Physical Gameshow hat RTL wieder von Norddeich TV, das inzwischen RTL Studios heißt, produzieren lassen. Kommentiert werden die Leistungen der Kandidaten erneut von Frank Buschmann und Jan Köppen, Laura Wontorra steht am Parcours-Rand und interviewt die Sportler. Wie schon 2018 gibt es im Anschluss an die regulären Ausgaben ein Promi-Special und danach ein 4-Nationen-Special mit Teilnehmern aus verschiedenen Ländern.

"Ninja Warrior" tritt damit übrigens gegen die neue "Greatnightshow" von Luke Mockridge in Sat.1 an, die am gleichen Tag startet. Chris Tall muss gegen zwei andere Comedy-Formate in Sat.1 ran. Zum einen startet beim Sender am 13. September "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" und "Nightwash", wobei sich die "Chris Tall Show" wohl vor allem mit den Nachwuchs-Comedians überschneiden wird.

Einen Tag zuvor, am 12. September, beginnt bei RTL übrigens die neue Staffel von "Alarm für Cobra 11". Das war schon bekannt, nun hat der Sender aber auch verraten, wie man den weiteren Abend bestreitet. Nach einer "Cobra 11"-Wiederholung um 21:15 Uhr setzt man eine Stunde später auf alte Folgen von "Der Knastarzt". Die Serie stammt aus dem Jahr 2014, wurde damals aber nach nur sechs Folgen beendet. Um 23:10 Uhr wiederholt RTL noch einmal "Männer! Alles auf Anfang" aus dem Jahr 2015.

