Das hat es lange nicht gegeben: Kabel Eins wagt sich überraschend an eine Quizshow vor Publikum. Unter dem "Strand in Sicht" sollen ab Ende August innerhalb von vier Tagen acht Folgen der neuen Show, die an einem ungewöhnlichen Produktionsort entstehen soll - nämlich am Flughafen Paderborn Lippstadt. Die Produktion übernimmt Tango Film.

Wie ein Sendersprecher auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de bestätigte, soll Tommy Scheel die Moderation der Sendung übernehmen. Für den Privatsender steht Scheel bereits seit Jahren für das wöchentliche Magazin "Abenteuer Leben am Sonntag" vor der Kamera, ist vielen Zuschauerinnen und Zuschauern von Kabel Eins daher also bestens bekannt.

Bei "Stand in Sicht" treten Teams - etwa Vereinsmitglieder oder Paare - gegeneinander an und spielen für eine Person, die "dringend mal raus muss und es sich verdient hat, verwöhnt zu werden", wie es heißt. Dass sich Kabel Eins nach vielen Jahren erstmals wieder auf ein Quiz einlässt, hängt wohl auch mit einer Partnerschaft zusammen: Als Sponsor ist nämlich das Reiseunternehmen Schauinsland Reisen mit an Bord, das auch im Untertitel des Formats namentlich Erwähnung findet. Wann "Strand in Sicht" ausgestrahlt werden soll, steht noch nicht fest.

In früheren Jahren hatten Gameshows eine Zeit lang einen festen Platz im Programm von Kabel Eins - allen voran das "Glücksrad". Zuletzt hatte sich Kabel Eins vor fast sechs Jahren mit dem "Quiz mit Biss" im Vorabendprogramm an dieser Programmfarbe versucht, landete damit allerdings keinen Erfolg beim Publikum. Nach wenigen Wochen war daher dann auch schon wieder Schluss.