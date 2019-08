Nitro lässt "Tuning Profis" an Autos rumschrauben

© TVNow

Der Männersender Nitro hat unter dem Titel "Die Tuning Profis" ein neues Format angekündigt, in dem vier Experten an Autos herumschrauben. Ganz unbekannt sind die Vier nicht, sie waren zuvor auch schon das ein oder andere Mal im Vox-Automagazin "auto mobil" zu sehen.



14.08.2019 - 16:01 Uhr von Timo Niemeier 14.08.2019 - 16:01 Uhr

Nitro wird ab dem 8. September das neue Format "Die Tuning Profis" zeigen. Gleich zehn Ausgaben umfasst die erste Staffel, die immer sonntags ab 13:20 Uhr zu sehen sein wird. In dem Format stehen die Auto-Tuner Timo Haase, Charly J. Scharlipp, Marco "Bolle" Bollenbach und Jörn "Jörni" Reiners im Mittelpunkt. Sie waren zuvor schon im Vox-Automagazin "auto mobil" zu sehen und sollen den Nitro-Zuschauern nun ihr Können zeigen.

In dem Format geht es darum, dass die vier Experten langweilige und oft ramponierte Autos in aufregende Einzelstücke verwandeln. Die Besitzer der Autos dürfen den Tuning-Profis zwar zur Hand gehen, haben aber kein Mitspracherecht. Was aus ihren Autos wird, entscheiden die Experten. Einzige Ausnahme ist die Lackfarbe, die gemeinsam mit den Freunden oder Familienmitgliedern, die die Profis gerufen haben, ausgesucht wird.

